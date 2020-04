Doch kein Wochenmarkt am Samstag: Der Kanton pfeift die Stadt Kreuzlingen zurück Das Departement in Frauenfeld legt die Covidverordnung streng aus und verbietet die Wiederaufnahme der Märkte. Ein Markt sei ein Markt, egal wie weit entfernt voneinander die Stände stehen. 24.04.2020, 16.55 Uhr

Vorläufig bleibt der Frischwaren-Verkauf auf dem Boulevard verboten. (Bild: Donato Caspari - 22.9.2012)

(red) Seit dem Lockdown Mitte März fand der Wochenmarkt in der Kreuzlinger Marktstrasse nicht mehr statt. Und auch der Fisch- und Gemüsemarkt im Dreispitzpark musste wegen Corona schliessen. Um die frischen Waren von Feld, Wiese, Wald und See trotzdem anbieten zu können, suchte die Stadt nach einer Lösung.

Wie die Stadt Kreuzlingen mitteilt, habe man für die Marktfahrer der Marktstrasse insgesamt fünf Standorte auf dem Boulevard mit ausreichend Distanz, um so die Abstands- und Hygienevorschriften des Bundes einzuhalten, definiert. Jeder einzelne Marktstand wurde damit einem Lebensmittelgeschäft gleichgestellt, was gemäss Covid-19-Verordnung 2 erlaubt sei.

Das Departement für Justiz und Sicherheit (DJS) in Frauenfeld hält nun in einem Schreiben an die Stadtkanzlei fest, dass gemäss den Erläuterungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zur Covid-19-Verordnung 2 ein einzelner Lebensmittelstand einem Lebensmittelgeschäft gleichgestellt und daher erlaubt ist.

Lebensmittelmärkte sind dagegen nicht gestattet, und zwar unabhängig davon, wie viele Meter die Stände auseinanderstehen.

Sollten sich andere Kantone nicht an diese Vorgaben halten, müsse dies so zur Kenntnis genommen werden, so das DJS. Gemäss dessen Aussage werden die einzelnen über den Boulevard verteilten Standorte als Markt definiert und seien deshalb nicht erlaubt.

Die Stadt Kreuzlingen bedauert den Entscheid und die Auslegung dieser COVID-Verordnung im Kanton Thurgau ausserordentlich.

Sobald der Bundesrat die Lockerung der Vorschriften bekannt gibt, werden die beliebten Wochenmärkte an der Marktstrasse und im Dreispitzpark wieder stattfinden.