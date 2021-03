Ding Dong Amriswiler und Hefenhofer öffnen dem SRF ihre Türen Nachdem die «Thurgauer Zeitung» im letzten Sommer über eine spezielle WG in Hefenhofen und über eine Wildnis in der Amriswiler Obermühle berichtete, ist nun auch das Schweizer Fernsehen auf die speziellen Häuser aufmerksam geworden. Manuel Nagel 25.03.2021, 04.30 Uhr

Viola Tami, Moderatorin der Sendung «Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause», ist ebenfalls in den Oberthurgau gefahren, um sowohl die fünf jungen Männer in der ehemaligen Beiz «zum Roten Öpfel» wie auch Hugo Schmid und Hildegard Oswald in ihrem verwachsenen Paradies zu besuchen. Diesen Freitag, von 21 bis 21.50 Uhr, wird diese sechste und letzte Folge der dritten Staffel auf dem Kanal SRF1 ausgestrahlt.