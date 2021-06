Digitalisierung Das Museumsarchiv ist eröffnet: Tausende Saurer-Memorabilien sind online Das Historische Museum im Schloss Arbon hat das Saurer-Archiv digitalisiert und nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 15.06.2021, 17.00 Uhr

Das ehemalige Textil- und Fahrzeugunternehmen Saurer hat Geschichte geschrieben und viele Menschen bewegt. Nun können alle Interessierte noch tiefer in die Historie der Arboner Weltfirma eintauchen. Über 25'000 Objekte, Fotos, Zeichnungen und Berichte sind nun am eigenen Computer einsehbar. Das Historische Museum im Schloss Arbon hat das Saurer-Archiv digitalisiert und für alle zugänglich gemacht. An der Jahresversammlung zeigte Roger Kohler, Vorstandsmitglied der Museumsgesellschaft Arbon, den Mitgliedern, wie der Zugriff auf das Archiv über die Webseite museum-arbon.ch funktioniert.