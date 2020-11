Differenzen in der Salmsacher Behörde: Sieben Kandidaten buhlen um fünf vakante Sitze Am 29. November finden Ersatzwahlen statt. Drei Gemeinderäte und zwei Mitglieder der Schulkommission haben wegen interner Konflikte mit Gemeindepräsident Martin Haas den Bettel hingeworfen. Ein Podium bot Kandidaten eine Plattform. Tanja von Arx 12.11.2020, 16.45 Uhr

Drei neue Räte politisieren bald im Salmsacher Gemeindehaus. Reto Martin

Querelen und Tohuwabohu: Eine Frage stand an der Vorstellungsrunde von Kandidaten für die Salmsacher Behörde am Mittwochabend im Zentrum. Wie stellen sie sich die Zusammenarbeit mit Gemeindepräsident Martin Haas vor, nachdem gleich drei Gemeinderäte und zwei Mitglieder der Schulkommission wegen langanhaltender Differenzen mit ihm den Bettel hingeworfen haben (unsere Zeitung berichtete)?

Philipp Bruggmann, Petitionär für den Rücktritt von Haas (TZ vom 12. November), adressierte diese in der Diskussionsrunde und sorgte für Aufmerksamkeit unter den zirka vierzig Besuchern im Primarschulhaus Bergli. Pensionär und Gemeinderatskandidat Sandro Pacchioni (60) sagte, man könne schon einmal auf den Tisch hauen und sagen:

«So nicht.»

Alles in allem wünsche er sich konstruktive Diskussionen. Betriebswirtschafter und Gemeinderatskandidat Patrizio Andrea De Rosa (37) sagte indes, dass er nicht im Detail über die Meinungsverschiedenheiten Bescheid wisse.

«Es gibt immer zwei Ansichten.»

Und bemängelte, dass in diesem Zusammenhang vieles nicht offengelegt worden sei. Pensionär und Gemeinderatskandidat Walter Schumacher (66) würde sich darauf konzentrieren, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. «Das geht, wenn alle anderen um Haas ihre Argumente vorbringen.» Er will wieder Ruhe ins Dorf bringen.

«Es wird nicht einfach»

Applications Engineer und Schulkommissionskandidat Jörg Eller (46) sagte: «Es wird nicht einfach.» Der dreifache Vater will womöglich festgefahrene Situationen klären, so lange die Legislatur noch dauert. Geschäftsführer und Schulkommissionskandidat Thomas Rohner (40) sagte:

«Alles wird nun anders, ich will eine gute Lösung finden.»

Verkaufsleiter und Schulkommissionskandidat Luciano Chiummariello (50) sagte, man könne den Menschen nicht ändern. Sein Vorschlag: «Man muss das gemeinsame Ziel in den Vordergrund stellen.»

Studentin und Gemeinderatskandidatin Luthien Leenders (20, GLP) konnte berufsbedingt nicht am Podium teilnehmen, sie zählt zum Kader der Schweizer Armee. Über den Gemeindeverein war sie für eine Stellungnahme heute nicht erreichbar.