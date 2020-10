Diesmal kandidiert er Amriswils Kulturbeauftragter Andreas Müller steigt ins Rennen ums Schulpräsidium. Es ist nicht das erste Mal. Manuel Nagel 02.10.2020, 04.20 Uhr

Andreas Müller will Präsident der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri werden. Bild: Donato Caspari

Die Ankündigung anfangs dieser Woche kam überraschend: «Andreas Müller gibt seine Kandidatur für das Schulpräsidium bekannt» lautet die Überschrift der Medienmitteilung, die der Kulturbeauftragte der Stadt Amriswil verschickt hat. Somit bekommt der aktuelle Amtsinhaber Christoph Kohler Konkurrenz, wenn am 7. März des nächsten Jahres der Präsident der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri gewählt wird.

Müller und Kohler waren bereits vor vier Jahren Konkurrenten. Beide stellten sich einem Assessment des Personalvermittlers Mercuri Urval – und beide bestanden dieses umfangreiche Eignungstestverfahren, zusammen mit zwei weiteren Kandidaten. Allerdings wurde damals einzig Christoph Kohler von einem vierköpfigen ersten Gremium, bestehend aus den Schulbehördemitgliedern Samuel Oberholzer, Severin Gutjahr-Preisig, Bernard Gertsch sowie Berater Roman Derungs von Mercuri Urval in die nächste Runde geschickt. Und das zweite, grössere Gremium, in dem auch Vertreter der Interpartei waren, empfahl Christoph Kohler schliesslich zur Wahl.

Die Interpartei stellte sich damals auch bedingungslos hinter ihren Kandidaten, als die «Thurgauer Zeitung» über Vorkommnisse an Kohlers alter Schule berichtete. Man gehe davon aus, dass die erhobenen Vorwürfe ungerechtfertigt oder falsch seien, schrieb die Interpartei am 20. Januar 2017 in einer Medienmitteilung.

«Das Interesse ist auch vier Jahre später noch gross»

Angesichts dieser breiten Unterstützung sämtlicher Parteien für die Kandidatur Kohler entschied sich Andreas Müller, seine Ambitionen auf das Amt des Schulpräsidenten beiseitezulegen. Doch das Interesse an diesem Amt sei auch vier Jahre später «nach wie vor gross, denn die Bildung ist ein zentrales Element der gesellschaftlichen Entwicklung», lässt Andreas Müller verlauten. «Hier wird an der Zukunft mitgearbeitet.» Zudem sei ihm wichtig, dass die Schule, die sich über viele Jahre zu einer sehr guten Schule entwickelt habe, sich weiter entwickeln könne und keine Rückschritte mache.

Andreas Müller stellt sich am 7. März 2021 zur Wahl. Donato Caspari

Ob sie das tue, lässt Andreas Müller offen. Er sei aber von mehreren Personen aus dem Umfeld der Volksschulgemeinde sowie von weiteren schulisch und politisch interessierten Persönlichkeiten kontaktiert worden, die ihn zu einer Kandidatur bewegt hätten, schreibt Müller in seiner Mitteilung und nennt als weiteren Grund:

«Dies auch, weil die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Amriswil, Hefenhofen und Sommeri am 7. März 2021 ganz im Sinne der Demokratie eine echte Wahl haben sollen und sich nicht auf einen einzigen Kandidaten beschränken müssen.»

Vielleicht kommen nebst der von Andreas Müller noch weitere Kandidaturen hinzu. Interessenten können das Formular mit ihrer Bewerbung noch bis zum 11. Januar 2021 einreichen.