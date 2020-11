Interview «Diese Lügen sind inakzeptabel»: Märstettens Gemeindepräsidentin packt aus und spricht von Mobbing im Gemeinderat Die Märstetter Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch nimmt Stellung zu den Querelen in der Exekutive. Sie sieht das Problem im Unvermögen dreier Gemeinderäte und würde sich das Öffentlichkeitsprinzip wünschen. Denn: Das Amtsgeheimnis hindert sie daran, die Fakten auf den Tisch zu legen und offen zu kommunizieren, was in Märstettens Exekutive alles falsch läuft. Sabrina Bächi 17.11.2020, 04.30 Uhr

Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch in ihrem Büro im Gemeindehaus Märstetten. Bild: Andrea Stalder (Märstetten, 16. November, 2020)

Wie empfinden Sie derzeit die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Susanne Vaccari-Ruch: Das Wort Zusammenarbeit beinhaltet die beiden Teile Zusammen und Arbeit. Aktuell existiert in der Praxis weder ein «Zusammen» noch werden dringend nötige Arbeiten verrichtet. Eine Mehrheit des Gemeinderates – davon ausgenommen ist immer Sabina Michel – beschäftigt sich ausschliesslich mit ihren persönlichen Befindlichkeiten. Gute Zusammenarbeit wäre für mich von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt, das ist alles nicht der Fall.

Beim Thema Vertrauen geht es wohl auch um das Flugblatt, das bereits für Schlagzeilen sorgte?

Ja, das hat für mich das Fass zum Überlaufen gebracht. Aber es hat auch klar gezeigt, was für eine Mehrheit ich gegen mich im Gemeinderat habe. Und die darin enthaltenen pauschalen Vorwürfe sind inakzeptabel. Ich habe von den betroffenen Gemeinderäten gefordert, dies richtigzustellen. Das ist bis heute nicht passiert.

Es wird Ihnen im Flugblatt vorgeworfen, budgetrelevante Geschäfte ohne Zustimmung der Exekutive abzuwickeln. Was sagen Sie dazu?

Das stimmt nicht.

Die Gruppe von Gemeinderäten, die sich öffentlich äusserten, kritisierten Ihren Führungsstil. Wie würden Sie Ihren Stil denn beschreiben?

Ich bin sehr geradlinig und man schätzt an mir die Verlässlichkeit. Ich arbeite immer für das Wohl der Bevölkerung und das auf Grundlagen unserer Gesetze. Das fordere ich auch von anderen Mitgliedern der Exekutive ein – dafür sind wir schliesslich gewählt.

Was sind aus Ihrer Sicht die Schwierigkeiten im Gemeinderat?

Das Verständnis für die Pflichten und Verantwortung als Mitglied der Exekutive sowie speziell als Ressortverantwortlicher fehlen. Ebenso schwierig ist, wenn die Einsicht und Bereitschaft fehlt, sich an Abläufe und gesetzliche Grundlagen zu halten. Es mangelt ihnen an Erfahrung im Bereich Grundlagenerarbeitung in komplexen Geschäften und sie zeigen nicht die Bereitschaft, dies zu erlernen.

Die Streitigkeiten sind bekannt, leidet darunter nicht zuletzt die Gemeinde und deren Einwohner?

Susanne Vaccari-Ruch, Gemeindepräsidentin von Märstetten. Bild: Andrea Stalder

Bis zum heutigen Tag konnte dies mit massivem Mehraufwand, sprich Überzeit in der Verwaltung und im Präsidium, verhindert werden. Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, für die Bürger besten Service zu bieten. Wir haben daher den grossen Einsatz gerne erbracht. Es kann jedoch kein Dauerzustand sein, sonst leidet unsere Gesundheit darunter und Abgänge von Mitarbeitern könnten die Folge sein.

Es wird gemunkelt, dass das Grundproblem der Mentalitätswechsel vom Vorgänger zu Ihnen sei. Wie sehen Sie das?

Es ist korrekt, dass mit meiner Wahl ein Systemwechsel einher ging. Eigentlich ist es aber nur der Wechsel zu «wie es sein muss». Ich halte mich lediglich an unseren Grundauftrag: Gleichbehandlung aller Bürger und Beschlüsse, welche auf gesetzlichen Grundlagen basieren. Soweit mich die gesetzlichen Vorschriften nicht daran hindern, arbeite ich stets transparent. Das Miteinander hat bei mir eine hohe Priorität, jedoch nicht um jeden Preis. Unehrlichkeit oder Lügen sind inakzeptabel. Ich verschliesse mich keinesfalls vor Kritik, erwarte jedoch, dass diese konstruktiv ist und die Debatte mit Fairness ausgetragen wird.

Gehen wir davon aus, dass dies nicht so ist, dann klingt das nach unfairer Behandlung, nach Mobbing?

Was ich hier täglich erlebe ist Mobbing hinter verschlossenen Türen. Von Anfang an hat man versucht, mir das Leben schwer zu machen.

Ist das nicht sehr anstrengend und ermüdend?

Doch, sehr.

Wäre da der Rücktritt nicht auch eine Option?

Nein. Ich mache die Arbeit sehr gerne und sie liegt mir. Hier fliessen meine Fähigkeiten zusammen und ich habe Visionen, die ich umsetzen möchte. Als Gemeindepräsidentin bin ich auch an der richtigen Stelle, um das zu tun. Ich bin hier aufgewachsen und will einen Beitrag dazu leisten, dass dies ein Märstetten wird, wie es das verdient hat. Eine Gemeinde, in der offen diskutiert und fair miteinander umgegangen wird. Glücklicherweise habe ich einen starken Charakter. Sonst wäre ich ob all den Bosheiten, die ich seit der Wahl erleben musste, psychisch und kräftemässig am Ende.

Werden Sie von der Bevölkerung oft auf die Situation im Gemeinderat angesprochen?

Nein, vielmehr werde ich auf mein Befinden angesprochen. Man appelliert an mich, durchzuhalten, sorgt sich aber gleichzeitig um mein Wohlbefinden.

Und wie reagieren Sie auf solche Aussagen?

Ich freue mich über den offenen und wertschätzenden Austausch. Es gibt mir Kraft und Mut, meinen transparenten und geradlinigen Weg weiter zu gehen. Es erfüllt mich mit grosser Genugtuung, dass mich die Menschen aufgrund der persönlichen Kontakte einschätzen und die politische Situation eigenständig richtig einordnet. Die Situation ist zwar grundsätzlich nicht einfach, aber ich habe die mentale Stärke, es auszuhalten.

Ist es nicht auch schwierig, Antworten zu geben, da das Amtsgeheimnis besteht?

Ich bin bekannt dafür, dass ich mich korrekt verhalte. Dass ich das Amtsgeheimnis achte und wahren muss, wird ausnahmslos akzeptiert.

Oder könnte man sagen, Sie verstecken sich hinter dem Amtsgeheimnis, da Sie sich dann nicht konkret äussern müssen?

In meinem Fall wäre es von grossem Vorteil, wenn ich nicht an das Amtsgeheimnis gebunden wäre. Bereits an meiner ersten Gemeindeversammlung habe ich bewiesen, dass ich mich nicht hinter dem Amtsgeheimnis verstecke. Ohne es zu verletzen, habe ich der Bevölkerung reinen Wein eingeschenkt und offengelegt, dass die Amtsübergabe nicht korrekt abgewickelt wurde und es unter anderem auch als Folge daraus im Gemeinderat Schwierigkeiten gab und noch immer gibt.

Sollte denn die Bevölkerung Einsicht in die Protokolle erhalten?

Ja, das sollte sie. Wir hatten bereits Anfragen aus der Bevölkerung; von Menschen, die sich ein eigenes Bild zur politischen Situation in Märstetten machen möchten und dazu Einsicht in die Protokolle wünschen. Nach Rücksprache mit dem Kanton ist dies zum aktuellen Zeitpunkt, aufgrund der noch fehlenden gesetzlichen Grundlagen, nicht möglich. Wir müssen also warten, bis das sogenannte Öffentlichkeitsprinzip in Kraft tritt.

Wie gehen Sie mit der Belastung um, dass die Querelen auch in den Medien landen?

Darüber bin ich unglücklich. Die Einwohner sowie unsere Mitarbeiter leiden stark darunter aber ebenso das Ansehen der Politik insgesamt. Wir müssen ehrlich hinsehen und es müssen die notwendigen Konsequenzen folgen. Trotz der negativen Schlagzeilen bin ich fest davon überzeugt, dass sich Märstetten in der Zukunft so präsentieren wird, wie es diese facettenreiche Gemeinde mit ihrer freundlichen und engagierten Bevölkerung verdient hat.

Sehen Sie einen Lösungsweg aus der jetzigen Situation?

Die Geschehnisse der Vergangenheit müssen aufgearbeitet werden. Es geht um bewusstes hinschauen und reflektieren, um daraus die notwendigen Lehren für die Zukunft zu ziehen. Probleme werden durch totschweigen oder unter den Teppich kehren nicht gelöst. Gefordert sind stattdessen Ehrlichkeit, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein.

Was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen?

Ich würde wahrscheinlich früher damit aufhören, die Unvermögen und Unterlassungen der anderen Gemeinderäte auszubügeln. Damit ist seit dem Flugblatt Schluss.

Was erwartet die Bevölkerung an der kommenden Gemeindeversammlung?

Zum einen gibt es eine ordentlich vorbereitete Versammlung. Zum anderen sollen die Stimmberechtigten die Möglichkeit erhalten, alle Fragen zu stellen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Gerade wegen dieser Schwierigkeiten, die derzeit herrschen. Und ich werde meine Pflicht als Präsidentin wahrnehmen, die Bürger über die aktuelle Situation zu informieren. Zumindest soweit es das Amtsgeheimnis zulässt.

Hinweis: Die angesprochenen Gemeinderäte Heinz Nater, Diana Manser und Guido Stadelmann wollten auf Anfrage keinen Interviewtermin wahrnehmen.