«Diese Leute müssen sehr verzweifelt sein»: Unbekannte beschmieren die Fenster einer Kreuzlinger Künstlerin mit Hakenkreuzen und Hundekot Am Wochenende waren unbekannte Täter in Kreuzlingen unterwegs. Nicht zum ersten Mal wurden die Fenster der Künstlerin Micha Stuhlmann beschmiert. Die Polizei ermittelt. Judith Schuck 29.01.2020, 05.20 Uhr

Micha Stuhlmann vor ihrem Haus in Kreuzlingen. Bild: Judith Schuck

Als Micha Stuhlmann am 27. Dezember aus den Weihnachtsferien zurückkehrt und aus dem Fenster schaut, ist sie perplex. Zunächst dachte sie, Freunde hätten ihr eine nette Botschaft auf die Scheibe gemalt – doch dann stellt sie fest, dass zwei ihrer Fenster mit Hundekot beschmiert worden sind. Die Kotbeutel seien noch auf dem Boden gelegen. «Bisher habe ich mich in meinem Zuhause immer sehr sicher gefühlt; aber das habe ich als einen Übertritt in meinen Schutzraum empfunden.» Darum informierte sie die Polizei. Nachdem die erste Aufregung verflogen war, sagte sich Stuhlmann, dass es vielleicht auch nur ein «blöder Bubenstreich» gewesen sei.