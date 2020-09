«Diese Kündigung tut uns weh»: Warum sich die Pächter der Ermatinger Badibeiz nach zehn Jahren neu bewerben müssen

Kontrollen am See, Zählung der Badegäste, Appell an die Vernunft: Welche Massnahmen Badis aus der Region Kreuzlingen im Kampf gegen Corona ergreifen

Die Kreuzlinger Gemeinden mit Badeplätzen am See setzen auf die Eigenverantwortung der Schwimmer und Sonnenanbeter. Laut dem Altnauer Gemeindepräsidenten Hans Feuz will man den Menschen das Baden im See ermöglichen. Um Ansammlungen zu vermeiden, werden unterschiedliche Massnahmen ergriffen – die Corona-Massnahmen sind aber kaum noch umzusetzen.