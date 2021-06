Diebstahl von einem halben Dutzend Strassenschilder in Bussnang

Diebstahl Wegweiser, Tempoangaben, Verbotstafeln: Immer wieder stehlen Diebe Bussnanger Strassenschilder In der Gemeinde an der Thur verschwinden Strassenschilder. Ein seltsames, aber nicht seltenes Vorkommnis. Alleine im Bezirk Eschlikon des kantonalen Tiefbauamts ist in den vergangenen zwei Jahren ein Verlust von 30'000 Franken aufgrund der Diebstähle von Signaltafeln zusammengekommen. Janine Bollhalder 03.06.2021, 11.30 Uhr

Das Strassenschild in der Gemeinde Bussnang ist gestohlen worden. Bild: PD

Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident Bussnang. Bild: PD

Eine seltsame Sammlerleidenschaft. So bezeichnet Ruedi Zbinden, Gemeindepräsident von Bussnang, das, was gerade in seiner Gemeinde vor sich geht. Strassenschilder werden gestohlen und dabei schrecken die Diebe auch nicht davor zurück, den ganzen Rahmen mitzunehmen. Die Diebstähle befolgen kein Muster, es werden Steigungsschilder, Geschwindigkeitsangaben und Wegweiser gestohlen. Dreieckige, kreisförmige und pfeilartige Schilder. Gut ein halbes Dutzend Signaltafeln sind schon weggekommen.

Der Beweggrund hinter den Diebstählen ist für Zbinden ein Rätsel. Er kann nur Vermutungen anstellen: «Für einen Geburtstag ist der Diebstahl einer Geschwindigkeitstafel wie etwa 50 oder 60 gewissermassen nachvollziehbar.» Damit meint er keinesfalls, dass die Handlung in Ordnung ist. Das Stehlen einer Strassentafel und damit das Entwenden von Allgemeingut ist strafbar. Gemäss dem Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau kommt es zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Ausserdem muss die Gemeinde wieder neue Tafeln organisieren.

Manchmal kommen die Schilder wieder zu Tage

Ulrich Künzi, Bezirkschef 3 des kantonalen Tiefbauamts. Bild: PD

Diebstahl von Signalisationstafeln mag zwar seltsam sein, ist aber keineswegs selten. Wie Zbinden sagt, sind es nicht die ersten Diebstähle in Bussnang. Das bestätigt Ulrich Künzi, Chef des Bezirks 3 des kantonalen Tiefbauamts, der mitunter auch für Bussnang zuständig ist. Er weiss: «Manchmal werden drei bis vier Tafeln hintereinander gestohlen, manchmal über längere Zeit gar nichts.» Er schätzt, dass in den vergangenen zwei Jahren in seinem Bezirk rund 15 Tafeln gestohlen wurden.

«Teilweise tauchen sie nach einer Weile wieder auf, irgendwo in einem Bach oder einer Wiese», sagt er. Sicher ist dies jedoch nicht und die Tafeln müssen ersetzt werden. Das ist nicht günstig. Eine Tafel kostet zwischen 120 und 200 Franken. Hinzu kommen Organisation und Installation, sodass die Signalisation wieder da ist, wo sie hingehört. Künzi rechnet mit einem Verlust von bis zu 30'000 Franken für seinen Bezirk in den letzten zehn Jahren aufgrund der Diebstähle.

Beliebtes Diebesgut: Das Ortsschild Lustdorf. Bild: Nana Do Carmo (10.09.2009)

Im Thurgau ein beliebtes Diebesgut ist das Ortsschild «Lustdorf». Es habe schon mehrfach ersetzt werden müssen. Künzi vermutet, dass der Grund für die Entfernungen am Ortsnamen liegt. Ansonsten kann er sich nur den Diebstahl von 50er respektive Geschwindigkeitstafeln anlässlich Geburtstagen erklären. Wie die Täterschaft jedoch die Tafeln entfernt, bleibt ihm ein Rätsel, denn: «Wir achten darauf, die Tafeln gut zu sichern.» Er vermutet, dass die Schilder mit einem Hammer abgeschlagen oder andernfalls abgebrannt werden. Das dauere zwischen fünf bis zehn Minuten, je nach Entfernungsart.

Dass die Schilder auch in seiner Gemeinde so sang- und klanglos verschwinden, kann sich der Bussnanger Gemeindepräsident Zbinden nur damit erklären, dass die meisten Passanten davon ausgehen, dass berechtigte Personen an den Signalisationen werkeln. Mit dem Beitrag im Mitteilungsblatt der Gemeinde erhofft sich der Präsident Aufmerksamkeit der Bewohner – und dass er von künftigen Diebstählen schneller erfährt.