Die Zufahrt zu Sulgens Industriegebiet soll verbessert werden An der Gemeindeversammlung vom Montag beantragt der Gemeinderat Sulgen für das Projekt einen Investitionskredit von 780'000 Franken. Hannelore Brudererr 29.11.2019, 19.00 Uhr

Eine Lichtsignalanlage soll den Verkehrsfluss im Bereich des Einlenkers der Industriestrasse in die Hauptstrasse verbessern. (Bild: Hannelore Bruderer)

Nachmittags ist es kaum ein Problem, von der Industriestrasse in die Hauptstrasse einzufahren. Das ändert sich schlagartig in den Stosszeiten am Mittag sowie zu Arbeitsbeginn und am Feierabend.