Das Locorama in Romanshorn lud zum Raritätenverkauf Seit Sonntag ist das Museum am Hafen wieder geöffnet. Und der Event in der Eisenbahnwelt war gut besucht. Markus Bösch 09.08.2020, 17.12 Uhr

Jung und Alt im Locorama: Es gab am Sonntag viel zu bestaunen – und für einmal auch zu kaufen. (Bild: Markus Bösch)

Am gestrigen Sonntagnachmittag kamen nach längerem Unterbruch wieder die ersten etwa 20 Besucherinnen und Besucher zu den beiden Führungen der Erlebnisschau «Die Welt im Kino»: «Wir sind froh, dass unsere Ausstellungen jeweils am Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr wieder zugänglich sind. Dank unserem Schutzkonzept können wir auch wieder ein Begleitprogramm anbieten können, erstmals am 26. August mit Adrian Kutter und ‹Ohne Stars zu den Sternen›. Am Sonntag sind maximal 20 Personen zugelassen, beim Begleitprogramm 20 bis 50, verbunden mit Maskenpflicht», erklärt Präsident Max Brunner.