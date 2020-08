«Die Zeit ist reif» Statt Alterswilen-Hugelshofen heisst die Evangelische Kirchgemeinde neu Kemmental. Manuela Olgiati 25.08.2020, 16.05 Uhr

Kirchenpräsident Hanspeter Krüsi und Pfarrer Andreas Reich feiern gemeinsam den neuen Namen der Kirchgemeinde. Bild: Manuela Olgiati (Alterswilen, 24. August, 2020)

«Wir haben bereits an der Kirchgemeindeversammlung im Februar über einen Namenswechsel nachgedacht», sagt Kirchenpräsident Hans Krüsi. Am Montagabend wickeln die 25 stimmberechtigten Kirchbürger in der Kirche von Alterswilen die traktandierten Geschäfte ab. «Die Zeit ist reif für einen neuen Namen», sagt ein Votant.