Die «Wunderbar» in Arbon steht vor dem Rauswurf: Die Besitzer der Liegenschaft gehen gerichtlich gegen die Betreiber vor Das Lokal in Arbon ist nach dem Lockdown wieder offen, obwohl der Mietvertrag Ende März abgelaufen ist. Auch Stadtpräsident Dominik Diezi konnte keine Schlichtung zwischen den Streitparteien erwirken. Markus Schoch 12.06.2020, 04.30 Uhr

Arbon TG - Über 1000 Unterschriften wurden für den Erhalt der Wunderbar in Arbon gesammelt. Bild: Reto Martin (7. Februar 2020)

Konradin Fischer sitzt am Tisch, schüttelt den Kopf und sagt: «Ich kann es nicht verstehen.» Fischer ist Teilhaber der ZIK Immo AG, der die «Wunderbar» gehört. Ende März ist der auf zehn Jahre befristete Mietvertrag mit den Betreibern des Lokals mit angeschlossenem Hotel ausgelaufen. Eine Kündigung war nicht nötig und eine Verlängerung nicht vorgesehen. Und trotzdem habe Hotelière Simone Siegmann die Beiz am 11. Mai nach dem Lockdown «ohne Rechtsgrundlage widerrechtlich» geöffnet, nachdem sie in letzter Sekunde um Fristerstreckung gebeten hatte, sagt Fischer.