«Die Wirtsstube war unser Zuhause»: Die St.Galler Bundesrätin Karin Keller-Sutter gibt in Ermatingen Einblick in ihre Kindheit Sie liebt Punkrock, kann aber nicht singen – das verriet die St.Galler Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Freitagabend am Lilienberg-Talk in Ermatingen, den sie zusammen mit ihrem älteren Bruder und Banker Bernhard Sutter bestritt. Christof Lampart

Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu Gast am Unternehmerforum Lilienberg. (Bild: Reto Martin)

«Politik und Wirtschaft – Zusammenspiel oder Gegensatz?» lautete der nüchterne Titel des Abends im Ermatinger Unternehmerforum Lilienberg. Doch was Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, und ihr Bruder und Banker Bernhard Sutter von sich gaben, war alles andere als trocken. Vielmehr geriet der Abend unter der Moderation von Matthias Wipf zum lockeren Plausch. Zumal schon die Einleitung die Gäste beflügelte, wurde doch am Flügel ein Medley vorgetragen, das auch Klänge des «Wiler Lied» und des «Wiler Fasnachtslied» enthielt.

Da die Sutter-Geschwister nicht nur Wiler, sondern auch eingefleischte Fasnächtler sind, bekannten beide frei heraus, dass sie gerade am liebsten mitgeträllert hätten, «doch ich kann nicht singen», so die Bundesrätin bedauernd, derweil ihr Bruder erklärte, kurz daran gedacht zu haben, «aber dann fiel mir ein, dass wir hier nicht allein sind». Die Zuhörer erfuhren, dass Karin Keller-Sutter, zusammen mit einer Kollegin, die erste weibliche Wiler «Tüüfelin» war und später zum «Wiler Hofnarr» ernannt wurde. «Das ist eine Ehre in Wil», versichert Keller-Sutter.

In der Beiz zu Hause

Da ihre Eltern eine bekannte Wiler Beiz führten, lernten die vier Sutter-Kinder früh, sich mit den unterschiedlichsten Menschen und den verschiedensten Meinungen auseinanderzusetzen. «Das freudige Zugehen auf alle Menschen, egal, ob Büezer oder Banker, haben wir sicher von den Eltern geerbt», so Bernhard Sutter. Dass das Geld nicht einfach auf den Bäumen wächst, merkte Karin Keller-Sutter rasch:

«Für unsere Eltern gab’s in erster Linie immer das Geschäft; schliesslich mussten am Ende des Monats Rechnungen und Löhne gezahlt werden. Und so sind wir auch täglich immer mit vielen Menschen, Fremden und Stammgästen, zusammen gewesen, da die Wirtsstube unser Zuhause war».

Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ihr Bruder Bernhard Sutter (rechts) am Lilienberg-Talk in Ermatingen. Moderiert wurde der Anlass von Matthias Wipf. (Bild: Reto Martin)

Begeisterte England-Fans

Die Neugier auf Neues habe zuerst Bernhard Sutter als Banker, später dann seine sprachaffine Schwester nach London geführt. Während er in der Freizeit dem Fussball frönte, lauschte Karin Keller-Sutter begeistert den Songs der Punkband «The Clash» und hörte sich fasziniert in Westminster die politischen Debatten an. Das sei zu den Zeiten der Bergarbeiterstreiks und des Aufstiegs von Margaret Thatcher gewesen. Damals habe sie die hohe Debattierkunst der Briten bewundert. «Die Zeit in London hat mich sicherlich politisiert», bekannte die Bundesrätin.

Heute bedauert sie es umso mehr, dass die politische Kultur in Grossbritannien so massiv gelitten hat – was man ja auch am nicht endend wollenden Brexit-Desaster erkennen könne. Die Geschwister verhehlten als eingefleischte UK-Fans nicht, dass sie die Vorstellung ängstige, dass es mit England weiter bergab gehen könnte. «Thatcher war eine taffe Frau, doch hat sie es mit dem öffentlichen Abbau übertrieben. Und Blair hat dann die Finanzindustrie kultiviert, was dazu geführt hat, dass Generationen von Leuten ausserhalb der City of London abgehängt wurden – was sicherlich auch zum Brexit geführt hat», analysierte die Bundesrätin. Auch Bernhard Sutter bedauert die Entwicklung: «Das wieder zu kitten, wird Jahrzehnte dauern. Das tut mir als England-Liebhaber zutiefst weh.»

(K)ein Schulterklopfen für den Papst

Dass ihr früher von vielen ein steifes Image nachgesagt worden war, stört Karin Keller-Sutter nicht. «Wenn ein Journalist schreibt, dass du unnahbar bist, nur weil du mit ihm kein Bier getrunken hast, dann schreibt das der Nächste ab, ohne mit dir geredet zu haben. Das gehört einfach zum Spiel.» Und Bernhard Sutter führte das lange seiner Schwester anhaftende Image als zwar tüchtige, aber etwas spröde Macherin darauf zurück, «dass die Leute sie einfach nicht kennen. Dabei ist Karin sehr gesellig und eine aufgestellte Frau, die man einfach gernhaben muss».

Gefragt, ob es einen Unterschied zwischen der politischen und der privaten Karin Keller-Sutter gebe, verneinte die Wilerin. «Es gibt mich nur einmal. Ich gehe offen auf alle Leute zu und bilde mir im Gespräch eine Meinung. Aber natürlich wird von mir ein bestimmtes Verhalten erwartet, wenn ich den Papst treffe. Ich kann ihm ja nicht einfach auf die Schulter klopfen und sagen: ‹Bisch en glatte Cheib!›, obwohl, vielleicht würde er das ja sogar noch mitmachen».