«Die Vorwürfe sind haltlos»: Der Salmsacher Gemeindepräsident bricht sein Schweigen und wehrt sich gegen die heftige Kritik Eine Online-Petition fordert den Rücktritt von Martin Haas. Doch dazu sieht dieser keinen Grund. Ebenso wenig für eine Kürzung seines Lohns, die im Raum steht. Sein Pensum sei nicht kleiner geworden. Im Gegenteil: Er arbeite jetzt sogar mehr als vorher. Annina Flaig 18.11.2020, 05.30 Uhr

Der Salmsacher Gemeindepräsident Martin Haas vor Wohnhäusern in seiner Gemeinde. Bild: Reto Martin

Seit Monaten steht er heftig in der Kritik. Öffentlich hat er sich bisher jedoch kaum zu Wort gemeldet. Nun schickt der Salmsacher Gemeindepräsident der Redaktion dieser Zeitung ein E-Mail mit einer ausführlichen Stellungnahme. Darin äussert er sich zur Onlinepetition, die seinen Rücktritt fordert, zu der ihm drohenden Lohnkürzung sowie zu seiner krankheitsbedingten Abwesenheit an der letzten Gemeindeversammlung vom 10. September. Was dort gesagt wurde, sorgte bei vielen Anwesenden aus der 1400-Seelen-Gemeinde für Erschrecken.

Haas fragt sich, woher die Petitionäre kommen

An der besagten Versammlung legten Marina Bruggmann, Roland Allenspach und Hampi Niederer ihren Beweggrund für ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat dar: der Gemeindepräsident. Die drei zurückgetretenen wie auch der verbleibende Gemeinderat Raphael Betschart übten harsche Kritik an Martin Haas, welche offenbar nicht unvergessen ist: 138 Leute unterstützten bis Dienstag eine Online­petition, die Martin Haas zum Rücktritt auffordert.

Haas wird dieser Aufforderung aber nicht nachkommen, wie aus seiner Stellungnahme hervorgeht. Er nehme diese Petition zur Kenntnis und versuche, seine Sicht der Dinge darzulegen. Er schreibt:

«Weitere Konsequenzen werde ich aufgrund einer Onlinepetition aber nicht ziehen.»

Im Weiteren würde er sich wünschen, dass bei solchen Onlinepetitionen eine Unterscheidung zwischen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Salmsach sowie Externen gemacht werden könnte.

Sein Pensum sei eher grösser geworden

In der Petition ist die Rede davon, dass sich Martin Haas nicht an Vereinbarungen halte und selbstherrlich agiere. Haas sagt dazu:

«Ich möchte betonen, dass sich alle bis jetzt geäusserten Vorwürfe nach Abklärung mit den zuständigen Behörden des Kantons Thurgau als haltlos herausgestellt haben.»

Das Gemeindehaus von Salmsach. Bild: Reto Martin

Auch könne keine Rede davon sein, dass ihm das Bauamt entzogen worden sei. So sei lediglich die Beurteilung der Baugesuche an ein externes Ingenieurbüro abgegeben worden. Sämtlicher Schriftverkehr im Zusammenhang mit den Ausschreibungen, Abklärungen mit diversen Amtsstellen, Auskunftserteilung zu Anfragen inklusive Führung des eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregisters und weiteres würden weiterhin durch ihn erledigt. Sein Pensum sei daher nicht kleiner geworden. Im Gegenteil:

Martin Haas, Gemeindepräsident Salmsach Bild: Donato Caspari

«Der Wegfall dieser Stunden wird überkompensiert, da ich unterdessen verschiedene Ressortaufgaben von anderen Gemeinderäten übernommen habe.»

In seiner Stellungnahme führt er auch aus, was dazu gehört: das neue Projekt «Familienergänzende Kinderbetreuung» sowie die Organisation des Clean-up-Days. Ausserdem habe er die Administration des Salmsacher Hafens von einer früheren Angestellten übernommen.

Damit nimmt er auch Stellung zu seiner Lohnkürzung, welche vier Salmsacher an der nächsten Gemeindeversammlung in Form eines Antrags explizit zur Abstimmung bringen wollen. Er verstehe, dass in der Bevölkerung eine gewisse Verwirrung herrsche, und teile die Meinung, dass eine deutliche Reduktion des Arbeitspensums auch einen Einfluss auf die Entlöhnung haben sollte, so Haas. «Aufgrund der erwähnten Zusatzaufgaben gibt es aber keine Grundlage für eine Anpassung des Arbeitspensums.»

Haas will offene Fragen an der Budgetversammlung beantworten

Dazu, dass er sich für die letzte Versammlung kurzfristig abgemeldet hatte, sagt er: «Eine gewisse Kurzfristigkeit bei krankheitsbedingten Abmeldungen liegt in der Natur der Sache. Krankheiten kündigen sich leider nie langfristig an.»

Er wolle aber betonen, dass für die anderen Mitglieder des Gemeinde­rates durch seine Abwesenheit kein eigentlicher Mehraufwand entstanden sei. «Die Traktandenliste, die Präsentation wie auch das komplette Script wurde ihnen rechtzeitig zur Verfügung gestellt.» Für die Budgetversammlung stellt er in Aussicht, dass er zu sämtlichen unbeantworteten Fragen Stellung nehmen werde.

Budgetversammlung: 26. November, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Bergli.