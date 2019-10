Die verlorenen Klänge sollen wieder erklingen Noch fehlen 30000 Franken für die Revision der grössten Orgel im Kanton in der evangelischen Kirche Arbon. Eva Wenaweser

Bei rund 90000 Franken liegt der Spendenpegel. (Bild: Manuel Nagel)

Das Instrument ist in die Jahre gekommen. Mittlerweile ist es fast 100 Jahre alt. Die Kirchenbürger bewilligten an der Urnenabstimmung vom 19. Mai einen Kredit über 430000 Franken für die Revision und Reinigung der Orgel. Doch sie soll nicht nur wieder sauber und in allen Teilen funktionstüchtig sein, sie soll auch so ähnlich tönen wie einst.

Seit ihrer Herstellung im Jahre 1924 hat sich musikalisch viel verändert. Im Laufe der Zeit hat man die Klänge der Orgel durch bauliche Veränderungen dem Zeitgeist angepasst. Heute findet sich zwar noch einiges von der ursprünglichen Technik im Instrument, den romantischen Farbton hat sie aber fast gänzlich verloren. Diesem Original möchte man mit der klanglichen Rückführung wieder nahekommen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 120000 Franken. Eine Gruppe um Organist Simon Menges und Kirchenvorsteherin Ursula Gentsch möchte das nötige Geld sammeln.

Mit Spenden von Firmen und Einzelpersonen wurde der Anfang gemacht. Schliesslich hat die Gruppe auch auf der Crowd- funding-Plattform www.lokalhelden.ch einen Spendenaufruf gestartet, der allerdings nicht wirklich erfolgreich war. Anstatt der angestrebten 30000 Franken kamen gerade mal 850 Franken zusammen.»

Patenschaften für einzelne Pfeifen

Mit freiwilligen Kollekten an verschiedenen Konzerten und am Orgelfestival versuchte die Gruppe weiter, den gewünschten Betrag zu erhalten. Interessierte können auf der Internetseite www.bodenseeorgel.ch eine Patenschaft für einzelne Pfeifen oder sogar ganze Register übernehmen. Die möglichen Beträge dafür variieren von 50 bis 1000 Franken. Das Instrument und den Betrag kann sich jeder Freiwillige selber auswählen.

Für die Sponsoren gibt es auch ein kleines Geschenk: Einen Bodenseeorgel-Bleistift und eine CD mit den Aufnahmen der neuen Orgel ist jedem garantiert. Zudem nehmen alle an der Verlosung im Wettbewerb um weitere Preise teil.

Mittlerweile beläuft sich die gesammelte Summe auf rund 90000 Franken. Gentsch, Präsidentin der Musikkommission, erzählt, dass nach den Herbstferien ein weiterer Event geplant ist. «Es wird wieder ein Konzert geben, möglicherweise verbunden mit einem Charity-Anlass mit Speis und Trank. Die Abklärungen laufen.» Zudem stünden noch einige Spendenzusagen aus, welche die ganze Sache ebenfalls in eine neue Richtung lenken würden.

Was passiert, wenn bis zur gesetzten Frist Ende Jahr das Sammelziel nicht erreicht wird, ist gemäss Gentsch noch offen. Allerdings sei ihre Gruppe optimistisch. «Wir hoffen das Beste und sind voller Zuversicht, dass auch diese letzte Hürde gemeistert wird», sagt Gentsch.