Die «Tuningforks» waren in der Aula Sandbänkli in Bischhofszell zu Besuch Neben dem kraftvollen Singen untermalte die A-cappella-Formation ihre Lieder mit Choreografien. Monika Wick 23.02.2020, 16.35 Uhr

Von Beginn weg zogen die Tuningforks, was auf Deutsch Stimmgabel heisst, das Publikum in ihren Bann. Monika Wick

Der Kulturverein Literaria sorgt seit 160 Jahren dafür, dass die Bevölkerung aus und um Bischofszell in den Genuss verschiedenster literarischer, musikalischer und kabarettistischer Veranstaltungen kommt. Mit dem Konzert der A-cappella-Formation Tuningforks ist es den Organisatoren erneut gelungen, dem Publikum hochstehenden Musikgenuss zu präsentieren. Dass die siebenköpfige Truppe auch mit einer zünftigen Portion Humor gesegnet ist, zeigte sich am Samstagabend in der Aula Sandbänkli.