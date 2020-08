Die Tür zum Schloss steht weit offen: Eine lokale Interessengemeinschaft will die Luxburg in Egnach für 3,3 Millionen Franken kaufen Viel Zeit bleibt nicht. Die Verantwortlichen sind jedoch zuversichtlich, dass sie innert nützlicher Frist genügend Geldgeber finden werden. Sie haben auch bereits Ideen, wie sie das seit Jahrzehnten leer stehende Anwesen nutzen wollen. Markus Schoch 27.08.2020, 04.30 Uhr

IG-Mitglieder und Sympathisanten konnten am letzten Samstag das Schloss besichtigen. 75 Personen nutzen die Gelegenheit. Bild: PD (Egnach, 22. August 2020)

Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Am letzten Samstag haben die Mitglieder der IG Schloss Luxburg in einer Konsultativabstimmung einstimmig entschieden, das Anwesen beim Egnacher Hafen zu kaufen. Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) als Besitzerin der Liegenschaft mit rund einer Hektare Land und sechs Bootsplätzen würde es einer lokalen Trägerschaft für 3,3 Millionen Franken überlassen, schreibt die IG in einer Mitteilung. Das Angebot gilt allerdings nur bis Ende Jahr.

Der Vorstand habe bereits mit verschiedenen möglichen Gönnern und Sponsoren Gespräche geführt, sagt IG-Präsidentin Isabel Baumgartner. Die Rückmeldungen seien positiv.

«Das Ziel ist jedoch noch nicht erreicht.»

Sie hoffe wie ihre Vorstandskollegen sehr, das nötige Geld zusammen zu bringen. Einen Beitrag leisten soll auch die Gemeinde. Er gehe davon aus, dass die IG einen Antrag um finanzielle Unterstützung stellen werde, sagt Gemeindepräsident Stephan Tobler, der als Privatperson im Vorstand der IG sitzt und Baumgartner dieses Vorgehen vorgeschlagen hat.

Gemeinderat braucht bis Mitte September ein Gesuch

Damit die Stimmbürger an der Budgetgemeinde am 30. November ein Darlehen gewähren oder einen A-fonds-perdu-Beitrag beschliessen könnten, müsste der Gemeinderat bis Mitte September ein entsprechendes Gesuch auf dem Tisch haben, sagt Tobler. Bei dessen Behandlung werde er selbstverständlich in den Ausstand treten.

Am Samstag trafen sich die Mitglieder der IG zur zweiten Jahresversammlung. Bild: PD (Egnach, 22. August 2020)

Tobler ist zuversichtlich, dass eine Mehrheit in Egnach bereit wäre zu helfen, damit das Schloss öffentlich zugänglich wird. Genau das schwebt der IG vor. Der Vorstand der vor einem Jahr gegründeten Interessengemeinschaft möchte das seit Jahrzehnten leer stehende Schloss zu einem Ort der Begegnung machen.

B&B, Bistro und Wohnungen

Ein mögliches Konzept wäre der Betrieb eines B&B mit 16 Doppel- und Mehrbettzimmern, die Eröffnung eines Bistros für 40 Gäste innen und 50 draussen sowie die Vermietung von drei Sälen für je 55 Personen. Im Waschhaus können sich Baumgartner und ihre Kollegen vorstellen, zwei Wohnungen zu machen. Der Park soll öffentlich zugänglich sein. «Die Räume würden sich für Seminare und Kulturelles eignen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Mitglieder haben den Vorstand am Samstag beauftragt, die Arbeiten auf dieser Basis voranzutreiben.

Trägerschaft für die verschiedenen Nutzungen soll eine Aktiengesellschaft, eine Stiftung und ein Verein sein. «Damit können optimal Investoren, Gönner, Sponsoren und auch Frondienstleistende eingebunden werden», schreibt die IG.

Sanierung wird teuer

Das Schloss Luxburg soll zu neuem Leben erweckt werden. Bild: PD

Bis tatsächlich neues Leben in die alten Gemäuer einkehren könnte, wären umfassende Sanierungsarbeiten nötig. Die IG geht von einer Investitionssumme in der Höhe von 4,9 Millionen Franken aus. «Möglicherweise kann die Hälfte durch Bankkredite gedeckt werden», heisst es dazu in der Mitteilung. Mögliche Subventionen unter dem Titel «Denkmalschutz» veranschlagt die IG mit 800'000 Franken.