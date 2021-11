Verein Seerücken-Untersee Kraftgegend kritisiert TKB-Millionen

Herkunftslabel «Die TKB-Millionen sollten mehr als 14 Projekte unterstützen»: Der Verein Seerücken-Untersee Kraftgegend stört sich an der Verteilung Das Herkunftslabel ist der Meinung, dass zu wenige und nicht der ganze Kanton von den 127,2 Millionen Franken profitieren können. So würde das Ziel der Unterstützung nicht erfüllt werden. Johanna Lichtensteiger 30.11.2021, 04.40 Uhr

Das Herkunftslabel «Seerücken-Untersee Kraftgegend» möchte die Region vernetzten und bekannter machen. Auch Steckborn gehört in diese Gegend. Bild: Donato Caspari

Im Jahr 2014 erhielt der Kanton Thurgau 127,2 Millionen Franken aus dem Börsengang der Thurgauer Kantonalbank. Diese TKB-Millionen sollten Projekte unterstützen und so der Bevölkerung zugutekommen.

Eingereicht wurden 95 Projektideen, von denen 61 die Kriterien erfüllten. Diese wurden nach verschiedensten Kriterien beurteilt und 14 wurden von einer Kommission ausgewählt und zur Förderung empfohlen. An sie werden die TKB-Millionen verteilt. Mit diesem Vorgehen sind jedoch nicht alle einverstanden.

Monika Pieren ist Geschäftsführerin des Vereins Seerücken-Untersee Kraftgegend. Bild: PD

«Die Kommission und der Katalog wurden bestimmt seriös zusammengesetzt», sagt Monika Pieren, Geschäftsführerin des Vereins Seerücken-Untersee Kraftgegend. «Doch das Resultat der Idee ist Anlass für Diskussion. Weshalb nur 14 Projekte?»

So stellt der Verein bei der Verteilung unter anderem die Anzahl der ausgewählten Projekte in Frage. Pieren sagt: «Grundsätzlich hätte man alle Projekte, die die Kriterien erfüllten, unterstützen können. Sie hätten zwar nicht den vollen, beantragten Betrag bekommen, doch es wäre ein Zustupf und im Sinne einer breiteren Streuung und Wirkung dienlicher gewesen.»

Wer ist der Verein Seerücken-Untersee Kraftgegend? Der im Jahr 2019 gegründete Verein möchte mit seiner Marke und seinem bereichsübergreifenden Herkunftslabel «Seerücken-Untersee Kraftgegend» die Region bekannter machen und breiter vernetzen. Pieren sagt: «Die Markennutzer wie beispielsweise verschiedene Gastrobetriebe und landwirtschaftliche Verarbeiter werden in der Vermarktung unterstützt und profitieren voneinander.»

Der ganze Kanton hätte profitieren sollen

Weiter bemängelt der Verein, dass vor allem prestigeträchtige Projekte unterstützt werden. Dies teilte der Verein der Kommission in einem Schreiben so mit. Zudem sei die Hälfte der Summe in die Region Frauenfeld geflossen und nicht alle Regionen im Kanton berücksichtigt worden. Pieren sagt: «Es hätte der ganze Thurgau von den TKB-Millionen profitieren sollen, so auch der Wunsch des Regierungsrats.» Die Region Seerücken sei wie andere benachteiligt behandelt worden, ist sie überzeugt. «Der Tenor aller Kritikerinnen und Kritikern geht in dieselbe Richtung», sagt Pieren.

So sieht das Logo des Herkunftslabel aus. Bild: PD

«Wir können nicht von einem Verlust sprechen, denn unsere Initiative wurde nicht wegen der möglichen TKB-Gelder lanciert und entsprechend ist auch kein Betrag im Budget dafür vorgesehen», sagt die Geschäftsführerin. Die TKB-Millionen hätten der Weiterentwicklung der Marke helfen und den bereits eingeschlagenen Weg unterstützen sollen. Doch da der Verein insbesondere durch Corona nicht da stehe, wo er sein sollte, wäre diese Unterstützung gerade in der Anfangsphase willkommen gewesen.

«Da weniger Veranstaltungen stattfanden, fehlen uns heute weitere Markennutzer und Mitglieder. Auch Spezialprojekte wie zum Beispiel den Bereich Biodiversität und Nachhaltigkeit konnten wir nicht wie gewünscht vorantreiben. Nun kommt aber langsam wieder mehr Bewegung ins Ganze und es können glücklicherweise wieder mehr Veranstaltungen durchgeführt werden.» Ob die Beschwerde bei der Kommission etwas bringen wird, ist nicht klar. Alles, was für den Verein wohl bleibt, ist die Enttäuschung über eine verpasste Chance.