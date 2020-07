Die Technische Betriebe machen mit einem Brunnenweg auf ihre Arbeit aufmerksam

Am ersten Brunnen- und Stadtrundgang in Weinfelden hat eine Gruppe von 20 Interessierten teilgenommen. Alt Gemeindeschreiber Martin Sax und alt Brunnenmeister Pius Huber führen die Besucher am Dienstag an sieben bedeutenden Brunnen vorbei und erzählen dazu Geschichten.

Manuela Olgiati 09.07.2020, 11.45 Uhr