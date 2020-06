Die Tanks sind voll: Weinkellereien kaufen weniger Trauben ein – Produzenten im Thurgau sind verunsichert

Wie es im St.Gallischen aussieht

Laut Barbara Hulsbergen, Geschäftsleitungsmitglied der Weinkellerei Nüesch Weine in Balgach, ist das Problem voller Lager struktureller Natur in der Branche. «Man kann jetzt nicht alles auf Corona zurückführen.» Der Trend, dass in der Schweiz weniger Wein konsumiert werde, gehe schon seit Jahren in die gleiche Richtung und die Lager seien bereits seit 2015 übervoll. Ein Blick in den Agrarbericht 2019 des Bundesamtes für Landwirtschaft bestätigt ihre Aussage. Bei «Nüesch Weine» habe man deshalb vor zwei Jahren in Absprache mit «ihren» Winzern einen Bereinigungsprozess eingeleitet.

Für Markus Hardegger, Leiter der kantonalen Fachstelle Weinbau in Salez, ist die Situation im St.Gallischen weniger dramatisch und nur bedingt vergleichbar mit der Lage im Thurgau oder in Schaffhausen aufgrund deren grösserer Betriebe. Wegen der Coronakrise dürfte ein Drittel des Jahresumsatzes wegfallen, dennoch zeigt sich Hardegger verhalten optimistisch, da der hergestellte Wein von guter Qualität sei. Letztlich müsse sich die Produktionsmenge dem Absatz anpassen. (dit)