Die Tage der Arboner «Wunderbar» könnten schon bald gezählt sein - Für den Schweizer Heimatschutz ist sie eines der schönsten Hotels der Schweiz Der Oberthurgauer Kleinbetrieb mit neun Zimmern steht auf der aktuellen Bestenliste des Verbandes. Wer in der «Wunderbar »noch übernachten will, muss sich möglicherweise beeilen. Denn es ist unklar, wie lange sie noch offen ist. Markus Schoch 23.11.2020, 18.15 Uhr

Das Hotel Wunderbar ist für den Schweizer Heimatschutz eine der ersten Adressen in diesem Land. Bild: Reto Martin

Die dem Abbruch geweihte «Wunderbar» in Arbon gehört nach Meinung des Schweizer Heimatschutzes zu einem der schönsten Hotels der Schweiz. Der Betrieb mit neun Zimmern und zwei so genannten Traumröhen im Garten ist eines der 89 Gasthäuser, die der Verband in seinem neuen, überarbeiten Hotelführer vorstellt. Aus dem Thurgau sind ausserdem die Fischerhäuser in Romanshorn, die Kartause Ittingen und das Kloster Fischingen vertreten.