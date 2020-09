Die Tägerwiler Gemeindewiese bleibt frei: Das Kinder- und Jugendzentrum für 15 Millionen Franken wird klar abgelehnt Die Stimmbürger der Volksschulgemeinde Tägerwilen sagen mit 62 Prozent Nein zum Rahmenkredit von 12,65 Millionen Franken. Auch der Baubeitrag der Politischen Gemeinde und deren Kreditbegehren von 2,3 Millionen Franken für eine Tiefgarage werden bachab geschickt. Urs Brüschweiler 27.09.2020, 16.24 Uhr

Das Nein-Komitee und seine Sympathisanten feiern auf der Tägerwiler Gemeindewiese, welche nun nicht überbaut wird. (Bild: Urs Brüschweiler)

«Johnnie» liess die Wogen hochgehen im Dorf am Seerhein. So nannten die Architekten das Projekt für den Neubau eines Kinder- und Jugendzentrums. Ganze Seiten hatten die Leserbriefe für und wider den Neubau in der «Tägerwiler Post» über die vergangenen Wochen gefüllt. Grösster Kritikpunkt war, dass der Freiraum im Dorfzentrum belassen werden sollte. Das Komitee «Rettet die Gemeindewiese» war äusserst aktiv bei der Bekämpfung der Vorlage und es hat damit Erfolg gehabt.