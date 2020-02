Die Sulger Keramikerin Kathrin Ritzi-Schaufelberger stellt in Kradolf aus Die Werkstattausstellung vom Wochenende trägt den Titel «Alles ist rund». Ausser Kathrin Ritzi-Schaufelberger nehmen drei weitere Frauen daran teil. Georg Stelzner 19.02.2020, 04.45 Uhr

Keramikerin Kathrin Ritzi-Schaufelberger in ihrer Werkstatt in Kradolf. Bild: Andrea Stalder

«Alles ist rund» – Der Titel jener Ausstellung, zu der Kathrin Ritzi-Schaufelberger am kommenden Wochenende einlädt, ist kurz und bündig. «Wirklich alles?», ist man versucht zu fragen. In Verlegenheit zu bringen ist die 54-jährige Keramikerin, mit solchen Zweifeln nicht.

Als Privileg empfunden

Kathrin Ritzi-Schaufelberger zeigt auf die zahlreichen Objekte in der Werkstatt, wo das Runde in der Tat eine monopolartige Stellung einnimmt: Tassen, Vasen und Schalen der Gastgeberin, Schmuck von Kathlen Weber aus Mauren, Drechslerarbeiten von Imke Schmidt Frieden aus Hohentannen und Temari (Bälle aus textilem Material; Kunst aus Japan) von Lis Surbeck aus Weerswilen. Dazu werden noch Torten aus Friedlis Hofladen in Schocherswil kommen.

«Das Motto ist aber auch im übertragenen Sinn zu verstehen», ergänzt Kathrin Ritzi-Schaufelberger. Sie empfinde es als Privileg, ein traditionelles Handwerk ausüben zu können. So gesehen, laufe bei ihr auch in dieser Hinsicht «alles rund».

Ausstellungsraum und Werkstatt zugleich

An der Ruhbergstrasse in Kradolf arbeitet die Keramikerin inzwischen seit 26 Jahren. Der helle, grosszügig dimensionierte Raum bietet ihr optimale Bedingungen. Er eignet sich auch vorzüglich für die jährliche Werkstattausstellung

. Für Kathrin Ritzi-Schaufelberger ist es Ehrensache, Kolleginnen aus anderen Sparten des gestaltenden Handwerks an der Ausstellung zu beteiligen. «In unseren Berufen arbeiten wir allein, wir benötigen aber auch Kritik. Deshalb ist es so wichtig, sich zu vernetzen und auszutauschen», erklärt die 54-jährige Sulgerin.

Unikate versus Massenware

Kathrin Ritzi-Schaufelberger sieht sich in ihrer Ambition, Produkte herzustellen, die funktionalen und ästhetischen Ansprüchen gleichermassen genügen, je länger je mehr bestätigt. Die Wertschätzung gegenüber professionell hergestellten Unikaten lasse eine ansteigende Tendenz erkennen, stellt sie erfreut fest.

Besonders junge Leute hätten von anonymer, billiger Massenware aus aller Welt genug und bevorzugten vermehrt den «beseelten» Gegenstand. Zu wissen, wer etwas hergestellt hat, werde wieder wichtig. «Das alte Handwerk erlebt seit geraumer Zeit einen Aufschwung!», sagt Kathrin Ritzi-Schaufelberger.

Ausstellung an der Ruhbergstrasse 2 in Kradolf: von Freitag, 21. Februar, bis Sonntag, 23. Februar, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Kontakt und weitere Informationen: www.ritziporzellan.ch, Telefon 071 642 13 17, Mail kathrin@ritziporzellan.ch, Instagram @ritziporzelaln