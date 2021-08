Weinfelden Sicherheit für Schulkinder: Auf dem Veloparcours lernen sie die Regeln kennen Verkehrssicherheit Thurgau schenkte Schulen in den vergangenen zehn Jahren Veloparcours. Die Ehre des 50. Parcours gebührt nun dem Primarschulzentrum Paul Reinhart in Weinfelden. Johanna Lichtensteiger 23.08.2021, 16.35 Uhr

Die Vertreter der an Verkehrssicherheit Thurgau beteiligten Ämter, Vertreter der Schule und die Kinder weihen den 50. Sicherheitsparcours beim Schulhaus Paul Reinhart ein. Bild: Mario Testa

«Den Fuss beim Stopp abstellen», sagt ein Verkehrspolizist zu einem Mädchen, welches mit dem Velo am Stoppsignal anhält, Maskottchen Simi Sicherli steht daneben und klatscht. Das Verkehrszeichen ist aufgemalt am Boden und gehört zum neuesten Veloparcours im Thurgau. Im Primarschulzentrum Paul Reinhart in Weinfelden hat Verkehrssicherheit Thurgau den 50. solchen Parcours erstellt und am Montag eingeweiht. Der erste solche Parcours wurde im Jahr 2011 in Amriswil eröffnet.

Im sicheren Raum

«Wir fördern Verkehrssicherheit, damit die Strassen gefahrloser werden für velofahrende Kinder sowie für Autofahrerinnen und Autofahrer», sagt Michael Roth Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Der Veloparcours umfasst fünf Stationen, mit welchen die Kinder Linksabbiegen, korrektes Stoppen und Geschicklichkeit üben können.

Schülerinnen und Schüler befahren den neuen Parcours. Bild: Mario Testa

Auf dem Hartplatz sind Markierungen aufgetragen und er ist mit Verkehrsschildern bestückt, welchen die Kinder auch auf der Strasse begegnen werden. Die genauen Anweisungen für die Benutzung sind auf Informationsschildern zu finden, damit auch Eltern in der Freizeit mit ihren Kindern üben können.

Verkehrsprävention im Thurgau

Das Gremium Verkehrssicherheit Thurgau umfasst die Kantonspolizei, das Amt für Volksschule, das Strassenverkehrsamt und das Tiefbauamt. Schulen, die den geeigneten Platz für einen Veloparcours haben, spendet das Gremium Markierungen auf dem Boden und eine Kiste mit Übungsmaterial. Dieses Projekt soll die Verkehrssicherheit fördern. «Es ist ein Erfolgsprojekt, die Kinder sind nach dem Üben auf dem Platz sichtbar zuversichtlicher und somit sicherer», sagt Andy Heller, Amtsleiter des Tiefbauamtes.

Martin Tobler, Dienstchef Verkehrsprävention, Kantonspolizei Thurgau. Bild: Mario Testa

Martin Tobler, Dienstchef Verkehrsprävention Kantonspolizei Thurgau, sagt: «Verkehrssicherheit ist ein fixer Teil des Lehrplans, wir gehen dafür in die Schulen und üben mit den Kindern.» In der dritten und vierten Klasse werde den Kindern das Velofahren in einem Schonraum, wie dem Veloparcours, beigebracht, bevor es in der fünften und sechsten Klasse auf die Strasse ginge. Die Kinder erhalten auch Theorielektionen. Inwieweit der Verkehrssicherheits-Unterricht die Unfallzahlen beeinflusst habe, sei schwierig zu bilanzieren, sagt Tobler: «Wir haben im Thurgau aber glücklicherweise auch schon länger keine schweren Verkehrsunfälle mit Schulkindern mehr gehabt.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Weinfelder Schulen fahren Velo

Der Veloparcours des Primarschulzentrum Paul Reinhart ist der zweite für die Weinfelder Schulen, das Primarschulzentrum Martin Haffter besitzt ebenfalls einen Parcours. Dieser wird während des Baus des Schulgebäudes erneuert und steht danach wieder zur Verfügung.

Katrin Zürcher, Schulleiterin Paul Reinhart, Weinfelden. Bild: Mario Testa

Paul-Reinhart-Schulleiterin Katrin Zürcher sagt: «Wir sind sehr glücklich, den Platz bekommen zu haben. Lehrerpersonen der sechsten Klasse gehen oft mit dem Velo auf Schulreise und ab der vierten Klasse dürfen Kinder mit dem Velo in die Schule kommen.» Es sei wichtig mit den Kindern im sicheren Raum zu üben.