Hefenhofen: Gründer der Stutz AG erhält eigene Strasse

Die Johannes-Stutz-Strasse in Hatswil führt auf eine Parzelle zwischen Alter Landstrasse und Am Bach, auf dem die Firma Straub aus Zihlschlacht und der Architekt Eduard Oroshi aus Arbon ein neues Quartier mit insgesamt 10 Einfamilienhäusern realisieren wollen. «Wir werden im September mit dem Bau der ersten acht Häuser loslegen», sagt Eduard Oroshi. Parallel zum Bau werden die Häuser in den Verkauf gehen.