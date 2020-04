Die Stadt Weinfelden leistet mit Zusatzaufträgen Hilfe fürs lokale Gewerbe Innert Kürze hat die Stadt Weinfelden Aufträge im Umfang von einer Viertelmillion vergeben. Weitere Massnahmen auch für andere Betriebszweige sollen folgen. Mario Testa 03.04.2020, 16.40 Uhr

Stadtrat Thomas Bornhauser und Unternehmerin Ursula Baumann-Bendel im Stadthaus-Büro, das neu gestrichen wird. (Bild: Mario Testa)

Maja Läubli weilt diese Wochen in den Ferien. Am Montag wird die Assistentin des Stadtpräsidenten in ein frisch gestrichenes Büro zurückkehren. «Wir lassen einige Räume im Stadthaus streichen. Es ist einer von insgesamt 39 Aufträgen, die wir kurz entschlossen vergeben haben ans lokale Gewerbe», sagt Stadtrat Thomas Bornhauser.

«Wir ziehen budgetierte Aufträge wenn möglich vor, vergeben aber auch zusätzliche, um das Gewerbe in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.»

Es seien jedoch keine Aufträge der reinen Solidarität wegen, aber wenn beispielsweise Malerarbeiten ohnehin in den kommenden Jahren anstehen würden, versucht man, diese nun schon durchzuführen. «Das Gewerbe leidet, viele Privataufträge werden verschoben, neue gibt es kaum. Da wollen wir etwas Gegensteuer geben.»

Antizyklisches Verhalten hilft

Martin Belz hat den Stadtrat auf die Idee zur praktischen Soforthilfe gebracht. «Wenn wir uns als öffentliche Hand antizyklisch verhalten, können wir wenigstens etwas vom Schaden für die Gewerbetreibenden abfedern», sagt der Bauamtschef. «Zudem entlastet jedes Unternehmen, das dank zusätzlicher Aufträge genug Arbeit für die Mitarbeitenden hat und keine Kurzarbeit anmelden muss, die Hilfsmittel des Bundes und des Kantons.»

«Ich bin begeistert von Martin Belz’ Idee, hab’ sie dem Stadtrat erklärt und der hat sofort zugesagt. Solche Entscheide müssen schnell gefällt werden», sagt Thomas Bornhauser. Je etwa hälftig budgetierte und nicht budgetierte Aufträge in der Höhe von rund 250'000 Franken hat die Stadt nun kurzfristig vergeben. Für Ungeplantes habe der Stadtrat eine Finanzkompetenz von 200'000 Franken.

«Vielleicht motiviert unser Tun auch Private dazu, Arbeiten, die ohnehin mal gemacht werden müssten, nun zu vergeben.»

Unter den insgesamt 39 städtischen Aufträgen für Maler, Bodenleger, Schreiner und viele mehr befinden sich auch grössere wie die Sanierung der Duschen im Hallenbad, die eigentlich erst in den Sommerferien geplant war. Wie Stadtschreiber Reto Marty ergänzt, seien die Aufträge ans Gewerbe nicht die einzige Massnahme zur Abfederung der Auswirkungen der Coronakrise. «Weitere Massnahmen in anderen Bereichen sind in Planung. Der Stadtrat ist gewillt, entsprechende Mittel bereitzustellen.»

«Meine Mitarbeiter wollen arbeiten»

Eine Firma, die von den Aufträgen der Stadt nun profitieren kann, ist das Malergeschäft E. Baumann AG. «Ich bin dankbar für jeden Tag, an dem meine Mitarbeitenden arbeiten können. Sie alle wollen weiter arbeiten», sagt Inhaberin Ursula Baumann-Bendel.

«Ich finde das Engagement der Stadt grossartig.»

Alle ihre 16 Mitarbeitenden kann sie derzeit noch beschäftigen. «Wir haben natürlich auch die nötigen Massnahmen getroffen. Pro Auto ist nur noch ein Mitarbeiter unterwegs beispielsweise. Das verlangsamt natürlich alles – die Produktivität nimmt ab, aber das ist gleichzeitig der Beitrag, den auch das Gewerbe leisten kann in dieser Krise.»