Die Stadt Romanshorn will die Steganlage im Inseli- und Bootshafen erneuern Am 9. Februar legt sie einen Kredit von 3,5 Millionen Franken zur Abstimmung vor. Für die Bootsplatzsmieter bedeutet die Investition höhere Kosten. Markus Schoch 08.01.2020, 16.52 Uhr

Blick in den Inseli- und Bootshafen von Romanshorn. (Bild: Reto Martin)

Wasser, Wind und Wetter haben der vor 43 Jahren installierten Steganlage im Inseli- und Bootshafen zugesetzt. So sind die Metallschwimmer durch Korrosion löchriger geworden, was zu hohen Unterhaltskosten führt. Die Stadt will darum die Schwimmstege ersetzen und bringt am 9. Februar einen Kredit von 3,5 Millionen Franken zur Abstimmung.