Die Stadt Arbon soll mehr Handlungsmöglichkeiten auf dem Immobilienmarkt erhalten: Das Parlament will die Limite des Landkreditkontos auf 10 Millionen Franken erhöhen Die Fraktion konnten sich erst im zweiten Anlauf nach einer Pause auf diese Lösung einigen. In einer ersten Abstimmung standen sich zwei gleich grosse Lager gegenüber. Tanja von Arx 19.08.2020, 17.58 Uhr

Über eine grössere Kreditkompetenz will man eine Problematik wie etwa die um das leer stehende Hotel Metropol verhindern. Bild: Max Eichenberger (3.8.2020)

Es war eine Pattsituation. Und ausgerechnet in Bezug auf ein Traktandum, bei dem die Sache eigentlich völlig klar war: Sämtliche Fraktionen sprachen sich an der Parlamentssitzung vom Dienstagabend für eine Erhöhung der Kreditkompetenz des Landkreditkontos aus. So meinte Daniel Bachofen (Fraktion SP/Grüne), dies trage zur aktiven Stadtentwicklung von Arbon bei. Reto Neuber (CVP/EVP) sagte, der Stadt stünde darüber nicht nur im Hinblick auf die Stadtentwicklung ein wichtiges Werkzeug zur Verfügung. Und Pascal Ackermann (SVP) sah einen Lichtschimmer in einem gewissen Handlungsspielraum nach den finanziellen Problemen der letzten Jahre.