Die Stadt Arbon budgetiert eine rote Null Steigende Gesundheitskosten und tiefere Steuereinnahmen als Folge der Steuergesetzrevision belasten den Voranschlag 2020. Tanja von Arx

Nächstes Jahr sollen Strassen saniert werden. (Bild: Max Eichenberger)

Zwar sei das Budget 2020 praktisch ausgeglichen, sagt Mischa Vonlanthen, Leiter der städtischen Abteilung Finanzen. «Allerdings war dazu ein Ringen im Arboner Stadtrat erforderlich.» Vonlanthen verweist in erster Linie auf die geplante Steuergesetzrevision, die rund dreissig Prozent weniger Steuereinnahmen bei den juristischen Personen nach sich ziehen wird. «Darüber hinaus machen der Stadt die steigenden Gesundheitskosten zu schaffen.»

Der Stadtrat hofft auf gute Folgejahre

«Erfahrungsgemäss werden Einbussen durch Gesetzesrevisionen in den Folgejahren teils wieder wettgemacht», sagt Stadtpräsident Dominik Diezi indes. Ausserdem könne man Einnahmen von natürlichen Personen und der Grundstückgewinnsteuer höher budgetieren. «Im Vergleich zum Budget fürs laufende Jahr rechnen wir mit rückgängigen Steuereinnahmen von insgesamt 0,6 Prozent.»

Mischa Vonlanthen, Leiter der Abteilung Finanzen. (Bild: Donato Caspari)

Abteilungsleiter Vonlanthen sagt zudem, dass zwar nächstes Jahr bei den Gesundheitskosten ein neuer Verteilschlüssel in Kraft träte. «Der Kanton beteiligt sich zu je vierzig Prozent an den Kosten für die stationäre und die ambulante Pflege, bis anhin unterstützte er lediglich den stationären Bereich mit fünfzig Prozent.» Eine intendierte Entlastung würde durch die steigenden Kosten jedoch ausbleiben.

Verhältnismässig erfreulich zeigt sich indessen die Entwicklung bei den Sozialhilfekosten. Dazu sagt Vonlanthen: «Erreichten sie 2017 den Höchststand, so verzeichneten wir 2018 deutlich tiefere Ausgaben.» Da sich der Trend im laufenden Jahr fortsetzen würde, erfahre das Budget 2020 eine Entlastung.

Bald muss die Hafenmauer saniert werden

Der Stadtrat und die Abteilung Finanzen rechnen für nächstes Jahr mit Investitionen in Höhe von 4,5 Millionen Franken. Der grösste Teil entfällt auf die Sanierung von Kanalisation und Gemeindestrassen, insbesondere der Hermann-Greulichstrasse. Mittel- und langfristig stehen laut Dominik Diezi ausserdem weitere grosse Investitionen an, so die Sanierung der unterspülten Hafenmauer, aber auch des Seeparksaals oder des Schwimmbades.

Für das laufende Jahr ist von einem höheren Gewinn auszugehen. Die Hochrechnung 2019 sieht einen Überschuss von rund 1,7 Millionen Franken vor. Budgetiert ist ein Gewinn von 114600 Franken. Laut Mischa Vonlanthen sind die Hauptgründe dafür höhere Steuereinnahmen und tiefere Nettoausgaben im Bereich Sozialhilfe.

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. (Bild: Andrea Stalder)

Der Stadtrat will eine Arbeitsgruppe einsetzen, um finanziell und personell gut gerüstet zu sein. Das Ziel ist laut Dominik Diezi zu untersuchen, in welchen Bereichen die Stadt allenfalls effizienter geführt werden kann. «Im Tagesgeschäft gehen wir sehr sparsam mit den finanziellen Ressourcen um.» Bei Amtsantritt sei er überrascht gewesen, wie sensibilisiert man allerorts sei.

«Frauenfeld und Kreuzlingen würden bei solchen Zahlen allerdings gleichwohl staunen.»

Das Stadtparlament berät am 3. Dezember über den Voranschlag. Die Stimmbürger werden am 9. Februar darüber befinden können.