Die Stadt Amriswil lanciert ein neues Angebot, um im Berufsleben Fuss zu fassen Die Integrationsstelle der Stadt Amriswil lanciert mit «JobCHance» ein neues Projekt. Es soll Menschen mit Migrationshintergrund die Gelegenheit bieten, in einem Amriswiler Unternehmen ein sechsmonatiges Berufspraktikum zu absolvieren. 06.03.2020, 11.45 Uhr

Paula Silva von der Integrationsstelle der Stadt Amriswil und Stadträtin Daniela Di Nicola stehen hinter dem neuen Angebot. (Bild: PD/seh)

Stadträtin Daniela Di Nicola und die Integrationsbeauftragte Paula Silva sind seit Wochen voller Tatendrang. Grund dafür ist ein neu lanciertes Projekt: Mit «JobCHance» sollen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren ihren Weg ins Arbeitsleben finden, die hier keine Lehre absolvieren oder mit ihrer Ausbildung in der Schweiz nicht Fuss fassen konnten. «Das Angebot richtet sich vorrangig an Menschen mit Migrationshintergrund», erklärt Daniela Di Nicola. «Aber nicht nur», ergänzt die Stadträtin, «auch Schweizern, die durch die Maschen des Bildungssystems gefallen sind, würden wir keine Absage erteilen.» Das Projekt sieht vor, dass teilnehmende Amriswiler Firmen sechsmonatige Praktika anbieten, in denen die Praktikanten einerseits berufliches Geschick lernen, andererseits ihre mässig oder nicht vorhandenen Deutschkenntnisse verbessern. Die Vermittlungsarbeit wird durch die Stadt abgewickelt, genauer durch die Integrationsstelle.