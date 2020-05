Die Sperren an den Grenzübergängen nach Vorarlberg sind weg - Übertritte über die grüne Grenze bleiben aber verboten An den Grenzübergängen nach Vorarlberg sind die Sperren entfernt worden. Kontrolliert wird dennoch. Die Einreise ist weiterhin nur unter bestimmten Umständen erlaubt. 18.05.2020, 05.00 Uhr

Auch auf Schweizer Seite sind die Absperrungen entfernt worden. Die Grenzwacht kontrolliert jedoch. Bild: acp

Sämtliche technische Sperren sind am Wochenende abgebaut worden, Übertritte über die grüne Grenze bleiben aber weiterhin verboten, erklärte der Vorarlberger Landespolizeidirektor Ludescher am Sonntag. Die ständigen Kontrollen an den Grenzübergängen werden beendet. Ab Sonntag wird nicht mehr lückenlos, sondern nur noch selektiv kontrolliert, so Ludescher.