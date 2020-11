Reportage «Die Selbstverständlichkeit ist fragil»: Grenzspaziergang mit SP-Politikerin Nina Schläfli zu Beginn des Coronawinters Nina Schläfli ist eine Tochter der ungleichen Schwesterstädte Kreuzlingen und Konstanz. Auf einem Spaziergang mit der 30-jährigen Sozialdemokratin an einem kühlen Novembervormittag zeigt sich vor allem eines: Der temporäre Coronazaun im Frühling hat Narben in der grenzenlosen Grenzregion hinterlassen. Sebastian Keller 24.11.2020, 18.30 Uhr

Nina Schläfli auf der beliebten Konstanzer Marktstätte. Bild: Andrea Stalder

Blaue Flecken am wolkenverhangenen Himmel, eisiger Wind und Enten, die sich um Corona-Abstandsregeln foutieren. So präsentiert sich der Hafen Kreuzlingen an diesem Novembervormittag. Nina Schläfli, Präsidentin der SP Thurgau und Kantonsrätin, hat ihr Homeoffice verlassen, um diese Zeitung auf einen Spaziergang durch Kreuzlingen und Konstanz zu begleiten. Im Rucksack die Fragen: Wie geht es den Grenzstädten zu Beginn des Coronawinters? Welche Narben hat der Grenzzaun im Frühling hinterlassen?

Nina Schläfli, 30-jährig, ist eine Tochter der ungleichen Schwesterstädte. Aufgewachsen in Kreuzlingen, studierte sie an der Uni Konstanz Geschichte und Deutsche Literatur. «Konstanz», sagt sie und steckt die Hände in die Taschen ihrer Jacke, «Konstanz war der Spielplatz meiner Jugend.» Das reichhaltige Nachtleben der Bodenseemetropole lag vor ihren Füssen. Sie sagt:

«Viele Leute bewegen sich zwischen den beiden Städten, als ob es eine wäre.»

Rechnet man die Einwohner zusammen, ist Kreuzlingen-Konstanz eine Grossstadt – nach deutschen und Schweizer Massstäben: Konstanz zählt 86000 Einwohner, Kreuzlingen 22000. Zusammen sind es so viele wie Winterthur, und deutlich mehr als St.Gallen.

Nur wenige Menschen spazieren an diesem Morgen dem See entlang. An schönen Tagen führen der Hafen und vor allem der Seeburgpark die Hitparade der Naherholungsgebiete ab. Die wenigen Boote im Hafenareal sind festgemacht. Nina Schläfli geht am Skatepark und den Grillrosten in Form vor Schiffen vorbei. Der See brandet gegen die Uferverbauung. Das Nautische hat es Schläfli angetan: Die Historikerin arbeitet an einer Dissertation über den Dampfschiffbau in der Schweiz. Am Buch über die am 12. Februar 1864 vor Bottighofen gesunkene Dampfschiff Jura hat sie mitgewirkt.

Erinnerung an 63 Tage harter Grenzzaun

Wenige Schritte weiter: Rote Skulpturen aus Edelstahl erheben sich – eine Skulptur ragt gar aus dem Wasser. Diese Kunstgrenze wurde im Frühling zu einer harten Grenze. Ein Zaun trennte für 63 Tage zwei Städte, zwei Länder und noch mehr Familien und Freunde. Das Ziel des Zauns: Das Coronavirus bremsen, das sich bei Menschenansammlungen rasch verbreitet. Nina Schläfli erinnert sich: «Der Grenzzaun», sagt sie und blickt den Skulpturen entlang, «war sehr beklemmend.»

Symbol der Grenzschliessung im Coronafrühling. Bild: Andrea Stalder, 4. April 2020)

Obwohl sich viele Menschen beidseitig des Zauns trafen, blieb ihm Schläfli lange Zeit fern. «Die Bilder haben mir gereicht.» Bilder, die auch die «New York Times» gezeigt hatte. «Ich habe viele Zuschriften erhalten», erzählt die 30-jährige Politikerin. Zuschriften von Eltern, die ihre Kinder nicht treffen konnten, von Paaren, die getrennt waren.

«Das Problem war vor allem, dass man nicht wusste, wie lange es dauern wird.»

Zu lange habe es gedauert, bis man Lösungen für Härtefälle fand. Ein Stresstest für das Lebensmodell Kreuzlingen-Konstanz, für die grenzenlose Grenze.

Der temporäre Grenzzaun ist Geschichte. Am Freitag haben sich sieben Grenzkantone und das Bundesland Baden-­Württemberg darüber verständig, dass sie eine erneute Grenzschliessung mit allen Mitteln verhindern wollen. Doch das kalte Gitter des Zauns löst immer noch Schaudern aus. «Die Selbstverständlichkeit ist fragil», sagt Nina Schläfli.

Die Kunstgrenze vor Corona. Bild: Reto Martin, 12. Dezember 2018

Eine Selbstverständlichkeit, in der ihre Generation aufgewachsen ist; in der es eigentlich nur die Grenze des eigenen Willens gab. Dieses Selbstverständnis – erschüttert durch ein unsichtbares Virus. Doch Schläfli hält sich lieber an die Symbolik der Kunstgrenze: «Für mich ein schönes Zeichen der offenen Grenzen.»

Läden sind offen, Restaurants geschlossen

Hinweiszettel eines Restaurants am Hafen Konstanz. Bild: Sebastian Keller

Doch alles ist nicht wie früher, vieles steht wieder still. So etwa das Riesenrad auf Klein Venedig. Hier demonstrierten Anfang Oktober Querdenker gegen Coronamassnahmen. Nun ist es ruhig im Hafen von Konstanz. Kalt. «Bleiben Sie gesund!», wünschen die Bodensee Schiffsbetriebe. Die Restaurants sind zu. Anfang Monat mussten sie schliessen. Aufstuhlen, um das Virus einzudämmen. Geschlossen sind auch Kinos. «Alles, was Spass macht», sagt Nina Schläfli. Wenn die Fallzahlen sinken, dürfen Restaurants im Dezember wieder öffnen. Darauf wetten mag derzeit niemand.

Oder vielleicht doch? In der Unterführung schreibt das Wirtshaus Bürgerstube: «Wir sind ab Dezember wieder für Sie da!!!» Derzeit wären die Marktfahrer normalerweise damit beschäftigt, die Hütten für den Weihnachtsmarkt aufzubauen. Doch die beliebte Feuerzangenbowle wird in diesem Jahr nicht aufgekocht. Abgesagt. Die Schuh- und Kleidergeschäfte sind noch geöffnet. «Shoppen macht glücklich», will ein Ladenbesitzer auf der Marktstätte den Passanten weissmachen.

Optimistischer Gastronom: Tafel in der Unterführung Konstanz. Sebastian Keller

Schläfli stellt fest, dass für einen Wochentag «eher wenig» Leute unterwegs sind. Gut gegen den Virus, schlecht für das Geschäft. Die Mehrheit in Konstanz Gassen trägt einen MNS, Mund-Nasen-Schutz. Die 30-Jährige treiben Fragen um: «Wie weiter nach Corona?», «Kommt danach das grosse Loch?»

Hinweisschild in der Konstanzer Innenstadt. Bild: Sebastian Keller

Schläfli steht vor dem Kaiserbrunnen, ein Bub jagt Tauben, andere gurren. Aus ihrer Sicht habe die Coronakrise Probleme sichtbarer gemacht, die ohnehin bestehen. Die Wichtigkeit des Gesundheitspersonals bei mangelhafter Bezahlung. Aber auch die Arbeitsbelastung und niedrigen Löhne etwa für das Reinigungspersonal. Die Sozialdemokratin sagt:

«Es muss etwas passieren.»

Weiter führt der Spaziergang durch Gassen mit offenen Läden und geschlossenen Restaurants. Hin zum Grenzübergang Wiesenstrasse. Ein Mann schiebt einen voll beladenen Einkaufswagen, den er für eine Münze irgendwo befreit hat, auf die Grenze zu. Es rattert. Noch rollt der Einkaufstourismus.