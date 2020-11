Die Sek Ermatingen braucht eine neue Schulküche und die Primarschule mehr Platz Die Schulen Ermatingen sind auf gutem Weg. Die Budgets 2021 fanden die Zustimmung der Stimmberechtigten. Margrith Pfister-Kübler 13.11.2020, 17.10 Uhr

Versammlung mit Schutzkonzept. Bild: Margrith Pfister-Kübler

In der Mehrzweckhalle Ermatingen fanden am Donnerstagabend die Versammlung der Sekundarschulgemeinde (inklusive Salenstein) und im Anschluss die Primarschulgemeindeversammlung statt. Pandemiebedingt mit einem Sicherheitskonzept. Für Wortmeldungen gab es die Anweisung, zu winken und sich dann in eine Ecke der grossen Halle zu stellen und von dort ohne Maske zu sprechen.