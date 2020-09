Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt ist bereit für den Bau des neuen Hafenhotels in Romanshorn – doch zuerst kann sich jetzt die Bevölkerung zu den Plänen äussern Diese Woche legt die Schweizerische Bodensee Schifffahrt die Details für das 24 Millionen Franken teure Businesshotel fest, das sie auf der Hafenpromenade in Romanshorn bauen will. Derweil suchen die Besitzer des in die Jahre gekommenen «Inseli» noch immer einen Investor für den Ausbau des 4-Sterne-Hauses. Die Ausgangslage hat sich vor wenigen Wochen entscheidend verbessert. Markus Schoch 28.09.2020, 18.30 Uhr

Visualisierung des geplanten Hotels auf der Hafenpromenade. Bild: Susanne Fritz Architekten

An der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS) soll es nicht liegen. «Wir sind startklar», sagte Verwaltungsratspräsident Hermann Hess an einer Informationsveranstaltung der FDP am Samstagmorgen im Hotel Inseli vor rund 50 Besuchern.

Hermann Hess, Verwaltungsratspräsident der Bodensee Schifffahrt AG. Bild: Reto Martin

«Wir haben den Bauplatz, wir haben eine Projektidee, wir haben einen Betreiber und wir haben das nötige Kapital.»

Die grosse Frage sei einzig, ob sich die Pläne auch verwirklichen liessen. Hess meinte damit das 24 Millionen Franken teure Businesshotel mit rund 100 Zimmern, dass die SBS auf der Hafenpromenade bauen will. Vor drei Jahren verkauften die Romanshorner ihm beziehungsweise der Hess Immobilien AG dazu ein 3900 Quadratmeter grosses Grundstück für 2 Millionen Franken. Die Schifffahrtsgesellschaft möchte die Parzelle als neuer Investor übernehmen, wie seit Februar bekannt ist.

Workshopverfahren: Diese Woche fallen die Würfel

Weil das Land an einem der schönsten Plätze in Romanshorn direkt am Wasser liegt, hat sich die Stadt seinerzeit vertraglich ausbedungen, dass die Bevölkerung bei der Entwicklung des Geländes ein Wort mitreden darf. Konkret bei der Erarbeitung des Gestaltungsplans, der die Rahmenbedingungen einer Überbauung festlegt. Vorgeschrieben ist ein Workshop oder etwas Ähnliches. Es sind bereits Spurgruppen an der Arbeit, die den Prozess vorbereiten. Am Donnerstag legen die Beteiligten den genauen Fahrplan fest.

So könnte die Bar auf dem Hoteldach aussehen. Bild: Susanne Fritz Architekten

Eine der Fragen, die Hess und seine Mitarbeiter beantworten werden müssen, ist die nach dem Nutzen des Hotels für die Romanshorner. «Das ist für mich der Knackpunkt», sagte ein Mann in der Diskussion. Denn entgegen den ersten Plänen gibt es kein Restaurant mehr und keinen grossen Saal. Dafür allenfalls eine Bar auf dem Dach, sagte Hees. Ausserdem schaffe das Hotel neue Arbeitsplätze, und das lokale Gewerbe werde profitieren.

Beim «Inseli» eröffnet sich neuer Spielraum

Eingang zum Hotel Inseli, das seit mittlerweile 55 Jahren in Romanshorn steht. Bild: Daniel Walt

Offen ist, wie es beim «Inseli» weiter geht, das in die Jahre gekommen ist. Die Eigentümer haben bereits vor fünf Jahren Studien vorgestellt, die den Ausbau des 4-Sterne-Betriebes von heute 39 auf 100 Zimmer plus sechs Suiten vorsehen. Für mehr Attraktivität soll ausserdem ein öffentlicher Wellnessbereich mit Pool direkt am See sorgen. Seit 2016 liegen die Leitlinien auf dem Tisch, die den Rahmen eines möglichen Bauprojektes abstecken. «Aus Überlegungen von Ortsbild- und Landschaftsschutz scheint ein wohlproportionierter Punktbau opportun», heisst es dort. Eine Höhe von 30 Metern sei vorstellbar.

Visualisierung des «Inseli»-Neubaus vom See aus gesehen. Bild: PD

Miteigentümer Roland Hugentobler war sich immer bewusst, dass es nicht einfach sein wird, das vor über 55 Jahren gebaute Haus in die Zukunft zu führen. «Es ist noch ein relativ langer Weg zu gehen», sagte er vor vier Jahren. Und an dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. Am Samstag erklärte er bei der FDP:

Roland Hugentobler, Miteigentümer des Hotel Inseli. Bild: PD

«Wir haben einiges versucht, aber das Geld für solche Projekte liegt nicht auf der Strasse.»

Die Ausgangslage habe sich aber insofern entscheidend verbessert, als dass der Parkplatz beim «Inseli» neuerdings wie das Hotel in der Touristik- und Freizeitzone liege. Die entsprechenden Änderungen haben die Romanshorner im Juli mit dem Ja zum revidierten Rahmennutzungsplan beschlossen.

Unterstützung aus dem Publikum

Hugentobler sprach von einem «Steilpass». «Wir haben jetzt mehr Spielraum.» Es gehe nun darum zu prüfen, «welche Chancen es in welchem Segment gibt». An den Romanshornern soll es nicht liegen. «Bitte geben Sie nicht auf», appellierte Urs Köppel an Hess und Hugentobler. Andere Wortmeldungen gingen in die gleiche Richtung.

Stadtpräsident Roger Martin. Bild: Reto Martin

Stadtpräsident Roger Martin sagte: «Man sollte den Menschen Sorge tragen, die Romanshorn vorwärts bringen wollen.»