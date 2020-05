«Die schwarze Spinne» kommt: Die Hagenwiler Schlossfestspiele können diesen Sommer stattfinden

Jeremias Gotthelfs «Die schwarze Spinne» wird vom 5. August bis zum 5. September im Schloss Hagenwil gespielt. Die Premiere ist bereits ausverkauft.

«Zum Glück spielen wir nicht ‹Romeo und Julia› dieses Jahr», sagt Florian Rexer. «Mit der ganzen Knutscherei hätten wir die Distanzregel gar nicht einhalten können», meint der Regisseur mit Galgenhumor, «aber meine Schauspieler verhalten sich bei den Proben äusserst verantwortungsvoll», erzählt Rexer. «Wir arbeiten sehr konzentriert und diszipliniert.» Zudem werde bei Dialogen mit einer Folie zwischen den Akteuren geübt, falls diese sich doch näher als zwei Meter kommen müssten.

Umschreiben oder die Choreografie ändern musste Rexer nichts. «Die Figur von Hans-Rudolf Spühler, der Teufel, der distanziert sich von der Menschenwelt», erklärt der Regisseur. Der 73-jährige Spühler werde dadurch auch besser geschützt als in einem Stück, in dem sich die Schauspieler näher kämen. «Aber Hans-Rudi wird sich dennoch isolieren müssen, ganz klar», sagt Florian Rexer.

Obschon die Auswahl des Stücks vor bereits über einem Jahr erfolgte, «so passt kaum ein Stück so gut in die jetzige Coronazeit wie Gotthelfs Novelle», findet Regisseur Rexer. (man)



www.schlossfestspiele-hagenwil.ch