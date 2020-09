Die Ruhe nach dem Sturm: Die Wigoltinger Schulbehörde erlebt erfreuliche Versammlung Die Versammlung der Volksschulgemeinde Wigoltingen hat die Rechnung 2019 bewilligt. Sie schliesst mit einem Überschuss von 1,31 Millionen Franken ab. Mario Testa 23.09.2020, 16.50 Uhr

Zufrieden nach der Versammlung: Die Behördenmitglieder Urs Winistörfer, Hanspeter Brauchli und Nathalie Wasserfallen. Bild: Mario Testa

(Wigoltingen, 22.09.2020)

Laut wird es in der Mehrzweckhalle in Wigoltingen am Dienstagabend nur, wenn Präsidentin Nathalie Wasserfallen jeweils das Mikrofon mit einem Tuch desinfiziert. Ansonsten verbringen die Behörde und die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Wigoltingen nach vielen schwierigen Versammlungen mit Kritik, abgelehntem Budget und unzähligen Fragen diesmal einen ruhigen Abend.