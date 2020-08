Die Romanshorner Pensionskasse kränkelt: Der Stadtrat will einen Befreiungsschlag in Millionenhöhe Der Pensionskasse der Stadt Romanshorn geht es schlecht. Ein Anschluss an die kantonale Kasse soll helfen. Am 27. September stimmt die Bevölkerung darüber ab. Markus Schoch 12.08.2020, 04.20 Uhr

Die Mitarbeiter der Stadt sollen eine neue Pensionkasse bekommen. Bild: Reto Martin

Der fast 100 Jahre alten Pensionskasse der Stadt Romanshorn mit ihren noch knapp 200 Versicherten und 130 Rentenbezügern fehlt viel Geld. Die so genannte Unterdeckung beläuft sich - Stand Ende 2019 - auf knapp 10 Millionen Franken. Das Problem ist nicht neu. Lange Zeit konnte es aber durch die steigenden Börsenkurse in Kombination mit einem utopisch hohen technischen Zinssatz von 4 Prozent kaschiert werden, der später schrittweise bis aktuell 1,25 Prozent gesenkt wurde sagt Stadtrat Peter Eberle, der dem Verwaltungsrat der Pensionskasse seit 1999 angehört und seit 2007 dessen Präsident ist.

Die Finanzkrise 2008 deckte die strukturellen Defizite schonungslos auf. Der Deckungsgrad sank innert Jahresfrist auf 86 Prozent - was ein Loch von über 7 Millionen Franken in die Kasse riss. Der Stadtrat beziehungsweise der Verwaltungsrat ergriffen in der Folge in Absprache mit Experten Gegenmassnahmen, indem sie zuerst vom Leistungs- aufs Beitragsprimat umstellten und sich 2014 für die Teilkapitalisierung entschieden.

Damit verschafften sich die Verantwortlichen vor allem 40 Jahre Zeit, um die Finanzen in Ordnung zu bringen. Der Pferdefuss war eine Staatsgarantie im Betrag von 10 Millionen Franken, die der Stadtrat gleichzeitig sprechen musste. Damit war der Spielraum für risikoreiche beziehungsweise ertragreiche Anlagen in Aktien stark eingeschränkt.

Die Renditen entwickelten sich nicht wie erhofft

Doch nicht nur deswegen ging die Rechnung nicht auf. «Die Renditen entwickelten sich nicht wie erhofft», sagt Eberle. Zum einen habe sich das Umfeld für Anlagen grundsätzlich verschlechtert. Zum anderen sei die Stadt auch noch schlecht beraten gewesen. «Wir hatten zweimal hintereinander deutlich unterdurchschnittliche Ergebnisse, so dass wir uns vom damaligen Vermögensverwalter getrennt haben», sagt Eberle.

Im letzten Jahr zogen der Verwaltungsrat beziehungsweise der fast komplett neu zusammengesetzte Stadtrat die Reissleine. Im August beschlossen sie, die damalige Deckungslücke innert 15 Jahren zu schliessen, was die Rechnung der Stadt und des Pflegeheims mit insgesamt 600 000 Franken belastet hätte. Vor diesem Hintergrund sahen sich unter anderem die Primar- und Sekundarschulgemeinde kurze Zeit später nach einem neuen Versicherungspartner um.

«Es ist ein Fass ohne Boden.»

Aufgrund einer Analyse unabhängiger Experten sind der Verwaltungsrat und der Stadtrat zum Schluss gekommen, dass der Anschluss an die Pensionskasse Thurgau in dieser Situation die beste Lösung wäre. Sich dort einzukaufen, würde zwischen 11 und 16 Millionen Franken kosten, davon entfallen ungefähr 8 bis 11 Millionen Franken auf die Stadt und das Pflegeheim. «Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir in absehbarer Zeit eine vorteilhaftere Offerte bekommen», sagt Stadtpräsident Roger Martin.

Alleine weiter zu machen, sei in jeder Beziehung die schlechtere Lösung. «Es ist ein Fass ohne Boden.» Eberle sieht es gleich: «Eine Weiterführung der städtischen Pensionskasse wäre sehr risikoreich, der Erfolg von Sanierungen ungewiss.» Gemäss Martin wird die Stadt den Einkauf bei der Pensionskasse Thurgau ohne Steuererhöhung finanzieren können.

Über den Anschluss an die Pensionskasse Thurgau stimmen die Romanshorner am 27. September an der Urne ab.