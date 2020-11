Die Romanshorner Jugendherberge trotzt der Coronakrise Die Coronakrise hat auch die Jugendherberge Romanshorn getroffen. Trotz harzigem Saisonstart sei die Bilanz aber ganz passabel, schreibt die Stadt.

18.11.2020, 11.40 Uhr

Das Team der Jugendherberge (v.l.): Mihret Melke, Arlinda Ramaj, Sonam Jhason und Gabrielli Ramaj. PD

(red) Der Start im März dieses Jahres wie auch der Saisonschluss standen für das neue Leiterehepaar unter keinem guten Stern: Zum Betriebsstart überrollte die erste Welle des Coronavirus die Schweiz, gegen Saisonschluss die zweite. Eine Herausforderung für Arlinda und Gabrielli Ramaj, die den Betrieb im April übernommen hatten.

«So hätten wir für den Oktober mit dem schönen Wetter noch 200 Reservationen gehabt, mehr als in der Vorjahresperiode», sagt der Gastgeber. Doch als die Pandemiezahlen stetig anstiegen, musste er eine Absage nach der anderen entgegennehmen.

«Das ist sehr schade.»

Dies umso mehr, weil wegen der guten Buchungslage eine Saisonsverlängerung um einen Monat bis Ende November zur Diskussion gestanden hatte. Auch hier machte Corona dem engagierten Leiterpaar einen Strich durch die Rechnung.

Belegungszahlen können sich sehen lassen

Trotzdem dürfen sich die Belegungszahlen der von der Stadt Romanshorn geführten Jugendherberge unter dem Strich sehen lassen: Rund 5'000 Übernachtungen verzeichne der Betrieb gegenüber rund 7'000 in einem durchschnittlichen Schnitt der Vorjahre, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.



Während die Zahlen bis zum Abflauen der ersten Coronawelle in den ersten vier Monaten der Saison auf tiefem Niveau verharrten, zogen sie ab Juli und mit den Sommerferien tüchtig an, schreibt die Stadt. Die gute Belegung hielt über den August an und erreichte im September sogar den höchsten Wert der letzten zwei Jahre.

Sommermonate gleichen aus

"Wir freuen uns natürlich, dass es insgesamt möglich war, den pandemiebedingt harzigen Start während der Sommermonate wieder etwas auszugleichen", sagt Ramaj. Neben dem umständehalber beachtenswerten Resultat zieht er darüber hinaus für sich und seine Familie mit den beiden Kindern eine gute Bilanz.

«Wir leiten die Jugendherberge gerne und haben uns schnell eingelebt.»

Geschätzt würde der freundliche Hotellerieservice, die Sauberkeit des Betriebs sowie die kulinarischen Künste des passionierten Kochs Ramaj – das spiegele sich in den Feedbacks der Gäste und deren Zufriedenheit von mehr als 90 Prozent, so die Stadt.