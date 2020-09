Die Rechnung der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon schliesst knapp ausgeglichen

Ende Oktober führt die evangelisch Arbon neue Gottesdienstformen und -zeiten ein. Das wurde an der Kirchgemeindeversammlung von Mittwoch bekannt. Für Amusement sorgte die Anmerkung, dass Mauersegler mittlerweile die Nistkästen bei der Kirche bewohnen.

Hedy Züger 24.09.2020, 16.30 Uhr

Robert Schwarzer, Kirchenpräsident evangelisch Arbon.

Donato Caspari

Die Vielfalt an Angeboten und Ereignissen konnte Kirchenpräsident Röbi Schwarzer an der Versammlung der evangelischen Kirchgemeinde nur streifen. Neu sind Gottesdienstformen und -zeiten, die in der letzten Oktoberwoche eingeführt werden.