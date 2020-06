Interview «Die ‹Mohrenkopf›-Debatte ist ein schlechter Witz»: Weshalb der Thurgauer Comedian Kiko die Schweizer Rassismusdebatte als heuchlerisch empfindet Comedian Kiko war als Gast in der Arena zum Thema Rassismus. Über 800 Mails hat er daraufhin erhalten. Vorwiegend positive. Forian Beer 27.06.2020, 05.20 Uhr

Der Amriswiler Comedian Kiko posiert im Niederdorf in Zürich. Bild: Reto Martin

Was hat Sie letzte Woche besonders beschäftigt?

Die letzte Woche war stark geprägt von meinem Auftritt in der SRF-Sendung «Arena» zum Thema Rassismus. Das hat unglaublich hohe Wellen geschlagen und das musste ich alles erst mal richtig einordnen und verarbeiten. Ich habe bestimmt 800 Nachrichten bekommen, von denen allerdings 95 Prozent positiv waren und von Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und unterschiedlicher Herkunft.

Kein einfaches Thema...

Das politische Klima zum Thema Rassismus ist momentan sehr aufgeladen. Ich habe in der Sendung als Schwarzer in der Schweiz meine Meinung geäussert, die einige Menschen so nicht von mir als Dunkelhäutigen erwartet haben. Ich habe nicht die schwarze Opferrolle eingenommen, wofür ich kritisiert wurde. In meinem Leben habe ich viel Rassismus am eigenen Leib erlebt. Leider hat mich der Moderator der Sendung nicht ernst genommen und mich als Witzfigur dargestellt. Das hat mich geärgert. Ich bereue aber nichts und stehe zu meiner Meinung.

Und die wäre?

Ich finde diese Rassismus-Debatte in der Schweiz heuchlerisch. Blosses Mitmarschieren bei den Black-Lives-Matter-Demonstrationen bringt doch langfristig nichts. Ich glaube, dass es dort viele Mitläufer gibt, die damit nur ihr Gewissen reinwaschen wollen und momentan gelangweilt sind. Rassismus gibt es doch nicht erst seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten. Dass sich plötzlich so viele Menschen dagegen in der Öffentlichkeit engagieren und nicht schon vorher, ist doch erstaunlich.

Aber die Debatte ist wichtig, oder?

Indem wir über den «Mohrenkopf» anstatt über politische und rechtliche Konsequenzen diskutieren werden wir dreissig Jahre zurückgeworfen. Die «Mohrenkopf»-Debatte ist doch ein schlechter Witz. Ich habe mich intensiv mit der Geschichte der Mohren auseinandergesetzt und empfinde den Ausdruck nicht als Beleidigung.

Was also wäre jetzt zu tun?

Sich ehrlich und differenziert mit Rassismus in der Schweiz auseinandersetzen. Doch leider haben heutzutage viele Menschen Angst, ihre Meinung zu äussern. Zudem ist die Situation in den USA nicht mit der in der Schweiz vergleichbar. Deshalb kann man die Black-Lives-Matter Bewegung auch nicht eins-zu-eins kopieren. Auch Asiaten und Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien werden hierzulande diskriminiert, doch an die denkt derzeit niemand. Meine Freunde haben alle unterschiedliche Nationalitäten und Glaubensrichtungen, und das ist toll, weil wir alle Menschen und alle gleich sind. Indem sich hierzulande viele weisse Menschen als die Retter der Dunkelhäutigen aufführen, stellen sie sich über uns und grenzen uns damit aus der Gesellschaft wieder aus. Wenn man einen Dunkelhäutigen fragt, woher er stammt, ist das doch nicht rassistisch, sondern hat mit Interesse am Gegenüber zu tun.

Themenwechsel. Was hat die Corona-Zeit mit Ihnen als freischaffenden Künstler gemacht?

Natürlich hat Corona bei mir alles etwas durcheinandergebracht. Eigentlich wollte ich mit meinem neuen Comedy-Programm im Frühling starten, jetzt wurde es auf September verschoben. Die Welt und das Leben sind hart, deshalb muss jeder für sich kämpfen, egal ob schwarz oder weiss.

Ihr Lebenslauf ist bunt: Erzählen Sie von Olympia 2014 in Sotschi.

Mein damaliger Arbeitgeber hatte per Zufall in den USA ein jamaikanisches Bobteam kennen gelernt, das damals auf Sponsorensuche für die Weltmeisterschaft war. Also hat er die Jungs finanziell unterstützt. Die Olympiaden 2006 und 2010 haben sie zwar verpasst, durften aber dafür bei der Wok-WM von Stefan Raab mitmachen. 2011 wollten sie einen neuen Anlauf nehmen und mein Chef hat mich mit der Sponsorensuche und dem Management des Teams beauftragt. Zweieinhalb Jahre lang habe ich um die Administration gekümmert, habe Kontakte geknüpft und es hat tatsächlich mit der Qualifikation für Olympia geklappt. Leider ist der jamaikanische Sportverband korrupt und hat alles an sich gerissen. Schlussendlich durfte ich die Jungs nicht mal im Olympischen Dorf besuchen und das Team wurde nach den Spielen fallengelassen. Aber so läuft es leider manchmal im Leben.

Was war Ihr erster Traumjob?

Ich hatte nie einen Traumjob. Der Gedanke etwa, eines Tages mal eine jamaikanische Bobmannschaft zu betreuen, ist ja absurd.

Keine Träume?

Doch: Als Rapper auf dem Open Air Frauenfeld auftreten! Aber das hat leider nicht geklappt. Als Comedian ist es nun mein Traum, einmal das Hallenstadion zu füllen. Wenn ich das nicht schaffe, sondern nur die Hälfte erreiche, ist das auch voll okay.

Und sonst?

Einen richtig lustigen Schweizer Kinofilm möchte ich auch irgendwann mal machen. Und wegen der ganzen Rassismus-Debatte überlege ich mir jetzt, in die Politik zu gehen. Allerdings ohne Partei und nur mit zwei Zielen: Den «Mohrenkopf» zurückzuholen und den 2. August zusätzlich als offiziellen Feiertag einzuführen.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Als Architekt oder Chirurg wäre ich total ungeeignet. Ich bin ein grobmotorischer und tollpatschiger Mensch mit dicken Wurstfingern.

Wie lautet der Filmtitel zu Ihrem Leben und wer spielt Sie?

Der Film heisst: «I bin Kiko», und ich würde gerne den Hollywood-Star Denzel Washington in der Hauptrolle sehen. Er ist zwar ein seriöser Schauspieler, aber den fände ich wirklich toll. Der Film soll ein lustiges Drama werden mitsamt einem Happy End. Motto: Das Leben ist streng und harte Arbeit zahlt sich schlussendlich immer aus. Das wichtigste im Leben bleibt immer die Familie.

Sie touren durch die Schweiz, hatten auch schon Auftritte im Ausland. Gibt es da Unterschiede?

Ich durfte schon ein paar Mal in Berlin auftreten, das war toll. Als ich vor drei Jahren mit Stand-Up Comedy angefangen habe, gab es in der Schweiz kaum Plattformen dafür. In meinem ersten Jahr hatte ich etwa acht Auftritte. In Deutschland ist die Szene viel grösser und das Tolle daran ist, dass manchmal auch Stars wie Michael Mittermeier oder Luke Mockridge auftreten. Mittlerweile gibt es aber auch in der Schweiz mehr Bars, die Comedians wie mich engagieren.

Wie lautet das Rezept zu einem guten Witz?

Authentizität und Timing sind wichtig. Das Publikum merkt, wenn ein Witz wahr ist. Das Rezept lautet: Eine wahre und lustige Geschichte aus dem Leben nehmen und diese mit einer Prise Übertreibung würzen. Auf fünf macht man zehn und aus zehn wird zwanzig, damit die Dimensionen klarer werden. Natürlich gibt es auch Menschen, denen fliegen die Witze einfach so aufs Papier, aber meine besten Witze sind mir alle im Leben passiert. Im Alltag schreibe ich Erlebnisse stichwortartig auf, damit ich später daraus Witze bauen kann.

Wie würden Sie Ihren Humor beschreiben?

Mein Humor ist sehr anständig und korrekt. Während ich als Rapper früher oft in meinen Texten geflucht habe, möchte ich jetzt mein Publikum einfach zum Lachen bringen. Ich spiele gerne mit der Sprache und versuche, eine gute Balance aus intelligenten und eher flachen Witzen zu finden. Meine Herkunft und meine Hautfarbe sind natürlich auch Bestandteil meines Programms - aber nicht nur. Ich mache mich nie über andere lustig, sondern die Menschen lachen meistens mit mir über mich selber. Auf der Bühne will ich mich nicht verstellen, sondern einfach nur Kiko sein und Spass haben.

Ein Gedankenspiel: Sie veranstalten ein Abendessen und Sie dürften drei Personen dazu einladen – lebendig oder tot. Wer aller sitzt mit an der Tafel?

Als kleiner Junge wollte ich immer die drei Mikes treffen: Den Boxer Mike Tyson, den Musiker Michael Jackson und den Basketballer Michael Jordan. Heute wünsche ich mir den Erfinder Nikola Tesla und die beiden Philosophen Sokrates und Niccolo Machiavelli. Anscheinend bin ich im Vergleich zu früher intellektueller geworden.