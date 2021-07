Kulturverein Literaria Bischofszell mit neuem Programm

Neben den «Gassenklängen» am 27./28. August beinhaltet das Jahresprogramm des Kulturvereins Literaria sechs weitere Veranstaltungen: Konzert von Anna Rossinelli am 18. September 2021 in der Bitzihalle; Lesung mit Marcel Huwyler am 2. Oktober 2021; Konzert von Les Deux en plus am 30. Oktober 2021; Auftritt der Thurgauer Slam-Poetin Lara Stoll am 20. November 2021; Konzert von Riklin & Schaub am 26. Februar 2022; musikalische Lesung mit Max Lässer und Pedro Lenz am 23. April 2022. Die Ausnahme des Konzerts von Anna Rossinelli finden alle Events in der Aula Sandbänkli statt. (st)