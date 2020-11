Die Kreuzlinger SP möchte einen Abholdienst für die Plastik-Kuh Die Sozialdemokraten wollen, dass der separat gesammelte Kunststoff nicht mehr zum Entsorgungshof gebracht werden muss. Urs Brüschweiler 25.11.2020, 05.00 Uhr

Gefüllte Kuhbags im Kreuzlinger Entsorgungshof. (Bild: Andrea Stalder - 9.8.2016)

Die Kreuzlinger Sozialdemokraten kümmern sich um eine gescheite Abfallverwertung. Die Einführung des sogenannten Kuhbags vor fünf Jahren – er dient der separaten Sammlung von Plastik in privaten Haushaltungen – basierte auf einer Idee des Kreuzlinger SP-Gemeinderats Cyrill Huber. Jetzt doppelt er nach.

In einer schriftlichen Anfrage an den Kreuzlinger Stadtrat wirft er die Frage auf, ob die Säcke nicht mittels einer separaten Sammeltour bei den Menschen zu Hause abgeholt werden könnten. Huber schreibt in seinem Vorstoss im Namen der SP-Gemeinderatsfraktion:

Cyrill Huber

SP-Gemeinderat Kreuzlingen (Bild: PD)

«Es wurde uns aus der Bevölkerung bereits mehrfach zugetragen, dass die Leute an der Kunststoffsammlung mit dem Kuhbag nicht mitmachen können, da es für sie unmöglich ist, den grossen Sack ins regionale Annahmezentrum (RAZ) zu bringen.»

In der Tat bringt ein mit Plastik-Verpackungen und anderem Kunststoff gefüllter 60-Liter-Sack ein Volumen mit sich, das mit Velo oder Bus schwierig zu transportieren ist. Gemäss Huber treffe das vielfach ältere oder nicht mobile Einwohner.

Cyrill Huber fragt nun bei der Stadt an, einen Pilotversuch für eine Kuhbag-Sammeltour zu lancieren. «Zum Beispiel monatlich, analog dem Turnus der Papiersammlung.» Die erwähnte Papier- und Kartonsammeltour wäre für den SP-Gemeinderat auch gleich eine prüfenswerte Lösung für die Kuhbags. So könnten auch die diese Sammlungen durchführenden Vereine unterstützt werden, denn die Mengen seien dort wegen der Direktentsorgung rückläufig.

«Das würde einen Anreiz schaffen, weiter Kunststoffe zu sammeln, und damit auch die Vereine unterstützen.»

Offen für neue Ideen

Es scheint, als stiesse Huber bei den Verantwortlichen auf offene Ohren. Stefan Braun, Umweltschutzbeauftragter der Stadt Kreuzlingen, findet die Idee interessant und prüfenswert. Und auch Peter Steiner, Geschäftsleiter des Verbandes KVA Thurgau, sagt, man stehe solchen Vorschlägen grundsätzlich offen gegenüber.

Die kostenpflichtigen Säcke sind mit einer Kuhbedruckt. (Bild: PD)

Man erwäge für die Zukunft Möglichkeiten, verschiedene Gebinde auf Touren abzuholen. Die Transportfahrten müssten aber natürlich ökologisch und ökonomisch Sinn ergeben. Steiner verneint jedoch die von Huber gemachte Feststellung, dass im Verkaufspreis für die Kuhbags eine Abholungsgebühr schon inbegriffen sei.

440 Tonnen Plastikmüll in diesem Jahr

Richtig sei aber, dass Kuhbags helfen, den Haushaltkehricht zu reduzieren. Rund 440 Tonnen Plastikmüll werden so 2020 im Gebiet der KVA Thurgau gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Menge steige jährlich an.