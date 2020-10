Die Kreuzlinger Schulen wagen das Nullsummenspiel: Warum die Primarschule den Steuerfuss erhöhen, und die Sekundarschule ihn gleichzeitig senken will Die Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs der Schulen wirkt sich aus: Die Primarschule Kreuzlingen muss künftig deutlich mehr bezahlen, dafür wird die Sekundarschule massiv entlastet. Die Steuerfüsse werden nun entsprechend angepasst. Urs Brüschweiler 22.10.2020, 04.10 Uhr

«Wir bekommen die Auswirkungen der Pandemie und des Lockdowns bereits zu spüren», sagt Schulpräsidentin Seraina Perini heute. Im Bild eine Pressekonferenz der Schule Kreuzlingen vom März dieses Jahres.

(Bild: Donato Caspari - 24.3.2020)

Es sind schwierige Zeiten für die Schulen; nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Die beiden Kreuzlinger Schulgemeinden mit ihrer gemeinsamen Präsidentin Seraina Perini versuchen, die roter werdenden Zahlen nun mit einer Umlagerung auszugleichen. So, dass der einzelne Steuerzahler am Ende nicht tiefer in die Tasche greifen muss.

Die Primarschule beantragt für die Budgetabstimmung vom 29. November eine Steuerfusserhöhung von 3 Prozentpunkten (auf neu 47), gleichzeitig will die Sekundarschulgemeinde den ihren um ebenfalls 3 Prozentpunkte reduzieren (auf neu 27). Für die Lengwiler und Bottighofer Bürger im Oberstufenschulkreis ergäbe sich so netto gar eine Steuersenkung, heisst es in einer Mitteilung der Schule Kreuzlingen. Für die Einwohner der Stadt Kreuzlingen wäre es ein Nullsummenspiel.

Primarschule kann noch vom Eigenkapital zehren

Die Budgetierung sei in diesem «per se anspruchsvollen Szenario» mit dem im Februar angenommen kantonalen Steuergesetz, den drohenden und insgesamt höher ausfallenden Zahlungen in den kantonalen Finanzausgleich und des erwarteten massiven Schülerzuwachses in Kreuzlingen schwierig. «Dass die Auswirkungen der Pandemie dies noch verstärkt, war nicht vorhersehbar», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Primarschulbehörde verzichtet dank einer gesunden Eigenkapitalquote darauf, den Steuerfuss gleich auf die eigentlich nötigen fünf Prozentpunkte zu erhöhen.

Seraina Perini

Schulpräsidentin Kreuzlingen (Bild: Donato Caspari)

«Aufgrund der guten Kapitalausstattung kann die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Situation vorerst abgewartet werden.»

Trotz der nun eingeplanten Erhöhung von drei Prozentpunkten legt die Primarschule in ihrem Budget 2021 nun aber ein Defizit von 1,23 Millionen vor. Dass man die Lage aber im Griff hat, zeigt die Vorschau auf den Rechnungsabschluss des laufenden Jahres. Trotz geringerer Steuereinnahmen von 0,9 Millionen Franken, bedingt durch die Steuergesetzrevision, werde man voraussichtlich im Rahmen des budgetierten Aufwandüberschusses von 1,1 Millionen Franken abschliessen.

Umlagerung wegen des neuen Finanzausgleichs

Während die Primarschule mit dem neuen kantonalen Schulfinanzausgleich künftig mehr belastet wird, profitiere die Sekundarschule von einer massiven Entlastung. Für sie ist es deshalb ­­– trotz ebenfalls schwindender Steuereinnahmen – möglich, eine Steuersenkung von drei Prozentpunkten zu beantragen. Und am Ende steht im Budget für 2021 trotzdem noch ein positives Ergebnis von 436000 Franken. Allerdings wird man in der Oberstufe für das laufende Jahr aufgrund der Pandemie voraussichtlich mit einem noch höheren Defizit abschliessen als die veranschlagten 1,5 Millionen Franken.