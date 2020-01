Die Kreuzlinger EVP unterstützt die bisherigen Richter und geht mit zwei Listen in die Kantonsratswahlen Ruedi Bär, einziger Kantonsrat der Partei aus dem Bezirk, hat nach 18 Jahren noch nicht genug. 09.01.2020, 11.25 Uhr

Rudolf Bär, will es noch einmal wissen. Seit 18 Jahren sitz er schon im Kantonsparlament. (Bild: pd)

(red) Die EVP Kreuzlingen hat an ihrer Nominationsversammlung entschieden, die Präsidentin des Bezirksgerichts Ruth Faller Graf und die beiden bisherigen Berufsrichter Thomas Pleuler und Jürg Roth vorbehaltslos zu unterstützen; sie machen alle - auch als Team – eine sehr gute Arbeit, heisst es in einer Mitteilung. Des Weiteren empfiehlt die EVP ihre Bezirksrichterin Christina Fäsi und ihre Ersatzrichterin Brigitte Haldimann zur Wiederwahl und unterstützt auch die andern bisherigen Kandidierenden, von der CVP Marianne Raschle (Bezirksrichterin), Thomas Gisler (Ersatzrichter) und von der FDP Enzo Schrems (Ersatzrichter), sowie die beiden neuen Kandidaten der SVP Erwin Odermatt und Patrick Staub (Bezirksrichter). Die Gesamterneuerungswahlen für das Bezirksgericht Kreuzlingen finden am 9. Februar statt.