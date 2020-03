Die Kreuzlinger CVP will die Plakatflut eindämmen und den Boulevard gänzlich befreien von störender Wahlwerbung Gemeinderat Thomas Pleuler stört sich am Übermass von politischer Werbung und reicht eine schriftliche Anfrage an den Stadtrat ein. Urs Brüschweiler 04.03.2020, 17.04 Uhr

Wahlplakate an der Bergstrasse in Kreuzlingen. (Bild: Reto Martin)

«Fast unerträglich viele Plakate zieren unsere Strassen», findet CVP-Gemeinderat Thomas Pleuler. Seit den Stadtratswahlen Ende 2018 reihe sich Wahltermin an Wahltermin. Der Boulevard gleiche vor den Gemeinderatswahlen jeweils einer Fasnachtsumzugsroute, schreibt er in einer schriftlichen Anfrage an den Kreuzlinger Stadtrat.