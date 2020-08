Die Kreuzlinger Bestatterin ist täglich mit dem Tod konfrontiert: «Ich glaube ans Paradies» Ursula Layritz experimentiert mit Kartonsärgen und Tierkadavern. Sie bezeichnet ihren Beruf als Berufung. Martina Eggenberger Lenz 14.08.2020, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bestatterin Ursula Layritz begutachtet auf dem Kreuzlinger Zentralfriedhof die Blumen an einem Grab. Bild: Donato Caspari (Kreuzlingen, 6. August 2020)

Was für ein friedlicher Ort! Über den Dächern von Kreuzlingen thront der Zentralfriedhof. Eine Oase der Ruhe, ein Blumengarten, leise plätschert Wasser im Brunnen.

Ursula Layritz ist die Chefin dieses speziellen Platzes. Sie gibt vor, in welchem Tempo körperliche Überreste verwesen und an welcher Stelle sich Asche mit Erde vereint.

Mitunter ist da Ideenreichtum gefragt. Das bekannte Kreuzlinger Problem ist nämlich der lehmreiche Boden, der eher konserviert als eine schnelle Verwesung zulässt. Eine Zeit lang setzte Layritz deshalb auf Kartonsärge, die rascher verrotten als die gängigen Modelle aus Holz.

«Leider gab es bei den Kartonsärgen aus Übersee Lieferschwierigkeiten.»

Experimentiert hat man auf dem Zentralfriedhof auch mit zusätzlich zugefügten Pilzen und Bakterien, um den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Deren Wirkung wurde an einem Tierkadaver erprobt. «Nach nur fünf Jahren lagen nur noch die grossen Knochen des verbuddelten Schweines im Grab. Die Zugabe von Mikroorganismen funktioniert – ist aber für den Massengebrauch leider zu teuer», stellt die Bestatterin fest.

Nur noch jeder Zehnte will eine Erdbestattung

Um dennoch zu verhindern, dass nach den 20 Jahren Grabesruhe noch zu viele Überreste im Boden liegen, arbeitet Layritz heute mit Grabkammern, die einen eigenen kleinen Mikrokosmos bilden. Unten offen, seitlich und als Deckel Betonplatten, auf den Sarg im 160 Zentimeter tiefen Loch kommt gewöhnlicher Humus, «damit oben drauf schön Blumen wachsen». Auf dem Zentralfriedhof machen Erdbestattungen allerdings nur noch 10 Prozent aller Bestattungen aus. Urnengräber sind im Trend. 300 Todesfälle gibt es in Kreuzlingen jedes Jahr. Bei etwa einem Drittel gebe es eine externe Beerdigung. Die anderen 200 Fälle verteilen sich auf die insgesamt sechs Friedhöfe in der Stadt.

Auf dem städtischen Friedhof liegen Muslime neben Juden, Zeugen Jehovas neben Katholiken und evangelische Kirchbürger neben Konfessionslosen. Ja, bei einigen Religionen gebe es Spezialitäten, sagt die Bestatterin. Die Grabausrichtung bei den Muslimen, der Blick nach Mekka, der die Seitenlage des Leichnams erfordert. Oder die Totenwache, die von der Christengemeinde, einer kleineren grenzüberschreitenden Glaubensgemeinschaft, noch gepflegt werde. Was ins Auge sticht: Die prunkvollsten Grabsteine und den schönsten Grabschmuck haben immer noch die katholischen Italiener, stellt Ursula Layritz fest.

Wegen Corona tragen die Bestatter einen Ganzkörperschutz

Die eigentliche Arbeit des Versenkens der Särge und Urnen in den Boden übernehmen die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, die gemäss einem Turnus Dienst auf dem Friedhof haben. Sie bringen auch die Leichen von den Häusern und den Strassen in die Aufbahrungsräume. «Diese Bilder muss man schon ertragen können.» Unfälle, Suizide, Tote in Messi-Wohnungen. Die Bestatterin sagt:

«Und der Geruch. Der geht so schnell nicht weg.»

In Zeiten von Corona erfolgt dieser Einsatz mit Ganzkörperschutz, «wie im Film». Man wisse einfach noch zu wenig darüber, wie ansteckend Leichen seien.

Ein wichtiger Bestandteil ihres Jobs sind die Gespräche mit den Trauernden. «Sie sind im Ausnahmezustand, essen nicht, trinken nicht. Der Umgang mit ihnen erfordert viel Fingerspitzengefühl.» Genau das liebt die gebürtige Bayerin an ihrem Beruf, den sie seit 30 Jahren ausübt.

«Ich mache diese Arbeit, weil ich sie gerne mache. Nicht weil ich muss.»

Wer sich täglich mit dem Tod beschäftigt, der kann nicht negieren, irgendwann selbst diese Welt verlassen zu müssen. Für Ursula Layritz ist diese Vorstellung nicht schlimm. «Ich sehe den Tod als eine Art Übergang. Ich glaube ans Paradies.» Zwar hatte die 61-Jährige früher eine Religionszugehörigkeit. Diese hat sie aber gekündigt. Sie fand sie nicht mehr zeitgemäss.

Layritz rät jedem, sich schon zu Lebzeiten damit zu befassen, was nach dem Ableben mit den körperlichen Überresten passieren soll. Damit die Angehörigen nicht entscheiden müssen. «Für mich persönlich ist klar, dass ich kremiert werden will. Mir gefällt die Vorstellung nicht, zu verwesen.»