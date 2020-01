Die Kradolf-Schönenberger erschienen in Scharen zum Neujahrsapéro Die Einwohner der Gemeinde Kradolf-Schönenberg waren am Berchtoldstag eingeladen, im Restaurant Klein Rigi gemeinsam den Beginn des neuen Jahres zu feiern. Georg Stelzner 03.01.2020, 15.05 Uhr

Jakob Stark, neugewählter Ständerat aus Buhwil, stösst mit einer Einwohnerin auf das Jahr 2020 an. Bild: Georg Stelzner

Auch wenn sich vieles ändert, etwas bleibt doch gleich: das grosse Interesse am Neujahrsapéro der Gemeinde Kradolf-Schönenberg. Die Zahl jener Einwohner, die sich am 2. Januar zum «Klein Rigi» in Schönenberg aufmachten, um auf das neue Jahr anzustossen, hätte jeder Gemeindeversammlung zur Ehre gereicht.