Konstanzer bleiben lieber zu Hause: Die geöffneten Bars in der Ostschweiz locken keine Besucher über die Grenze In Deutschland herrscht Teil-Lockdown. Unter anderem sind alle Kneipen geschlossen. Jetzt könnten die Kreuzlinger Beizen profitieren, bis anhin tut sich aber wenig. Riccardo Iannella 12.11.2020, 05.00 Uhr

Aufgestuhlt und an die Wand gestellt: Konstanzer Bars und Restaurants sind coronabedingt geschlossen. Bild: Andrea Stalder

Das Feierabendbier in der Stammkneipe. Ein Luxus, auf den viele Deutsche im Moment verzichten müssen. Seit Anfang November sind nämlich sämtliche Restaurants und Bars, aufgrund der aktuellen Coronasituation, im ganzen Land geschlossen. Für Bewohner von Grenzstädten wie Konstanz kein Problem, könnte man meinen. Die Bars in der Schweiz sind ja noch offen. Eine Umfrage bei Kreuzlinger Lokalen beweist das Gegenteil: einige Kreuzlinger sind da, aber keine Konstanzer.

Weder die Restaurants noch die Bars in Kreuzlingen erwarteten mit dem deutschen Lockdown einen Ansturm. Dario Fimiani, Inhaber der Metropol-Bar sagt:

Dario Fimiani, Inhaber Metropol-Bar Bild: PD

«Die Leute müssen sich erst an die neue Situation gewöhnen»

Es sei noch zu früh, um erwarten zu können, dass die Konstanzer jetzt über die Grenze kämen, fügt er hinzu. Doch auch die einheimischen Gäste halten sich zurück. «Seit der Registrierungspflicht verzeichnen wir einen Rückgang an Kunden von bis zu 15 Prozent», sagt Fimiani. Einmal mehr verunsichere die aktuelle Pandemie die Bevölkerung.

Matias Bolliger, Inhaber Restaurant Schloss Seeburg Bild: PD

Ähnlich sieht die Lage auch bei den Restaurants aus. Matias Bolliger, Leiter des Restaurants Schloss Seeburg in Kreuzlingen sagt: «Wir haben zwar einige Reservationen von Konstanzern erhalten, das ist aber nichts Ausschlaggebendes.» Auch er ist der Meinung, man müsse noch etwas abwarten. Falls die Lokale in Deutschland noch für längere Zeit geschlossen bleiben, könne es sein, dass der eine oder andere auch Mal in Kreuzlingen etwas essen gehe. «In Massen werden sie aber nicht kommen», sagt Bolliger.

Die Angst vor dem Risiko-Nachbar

Im Kulturlokal Z88 präsentiert sich die Situation nicht anders. Ein Viertel der Gäste, die im Jahr das Lokal besuchen, kämen aus Konstanz, sagt Kurt Peter, Mitglied des Kulturvereins Z88, der zugleich als Trägerschaft für die gleichnamige Bar fungiert. Die hohe Anzahl an Konstanzern hänge aber damit zusammen, dass nebst dem Bar-Geschehen auch regelmässig Konzerte im «Z88» stattfänden. «Wir haben gelegentlich auch Bands aus Konstanz, die bei uns auftreten», sagt Peter. Eine Band habe kürzlich ihren Auftritt abgesagt. Er sagt:

Kurt Peter, Mitglied Verein Z88 Bild: Riccardo Iannella

«Da die Schweiz mittlerweile zu den Risikoländern gehört, trauen sich viele nicht mehr rüberzukommen.»

Die Bandmitglieder hätten es nicht riskieren wollen, in die Schweiz zu kommen, um Probleme am Arbeitsplatz zu vermeiden, sei die Begründung gewesen. «Ohne die Konzerte von deutschen Bands kommen auch die Gäste aus Konstanz nicht mehr hierher», sagt Peter. Eine Schlussbilanz liesse sich aber erst Ende Monat ziehen. Man zeigt sich somit auch im «Z88» nicht optimistisch, was die nähere Zukunft angeht. «Für viele Konstanzer wird auch das beträchtlich höhere Preisniveau bei uns in der Schweiz ein Grund sein, den Abend lieber zu Hause zu verbringen», sagt er.

An den geschlossenen Türen in Konstanz wird mit einem Zettel über die vorübergehende Schliessung informiert. Bild: Andrea Stalder

«Wir haben in den letzten Tagen einen kleinen Zuwachs an Euro-Einnahmen im Tagesgeschäft verzeichnet», sagt Dash Ljoki. Er ist Inhaber der Bar New Fax an der Kreuzlinger Hauptstrasse. «Ich glaube jedoch kaum, dass die Konstanzer jetzt mehrheitlich bei uns konsumieren werden. Das grosse Geschäft werden wir damit sicher nicht machen», sagt Ljoki.

Dash Ljoki, Inhaber Bar New Fax Bild: Riccardo Iannella

Was sich jedoch schon abzeichnet, sind die Einnahmerückgänge aufgrund der Sperrstunde. «Ich bin froh, dass ich das Geschäft noch weiterhin offen haben kann, das steht ausser Frage. Jedoch hätten wir an Wochenenden bis 2 Uhr geöffnet. Die fehlenden Stunden merken wir.» Für ihn sei im Moment aber vor allem wichtig, dass die lokalen Gäste erhalten bleiben. Ob dann die Konstanzer kommen oder nicht, werde sich erst im Laufe der nächsten Wochen zeigen.