Reportage Die Höhle birgt des Rätsels Lösung: In Kreuzlingen gibt es nun Ganzkörper Virtual Reality Spiele Der Autor hat den Selbstversuch gewagt: Durch den Dschungel und an Skeletten vorbei, um das Geheimnis zu lüften. Das Einkaufszentrum Karussell ist jetzt auch eine Hightech-Spielhölle. Riccardo Iannella 24.10.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Autor im Selbstversuch: Mit Hilfe eines Holzbretts überwindet er mit seiner Spielpartnerin eine virtuelle Schlucht. Bild: Andrea Stalder

Seit dieser Woche hat die Fusion Arena in Kreuzlingen geöffnet. Das Unternehmen bietet Ganzkörper-Virtual-Reality-Games für Erwachsene an. Mit der Eröffnung in Kreuzlingen ist dies der dritte Standort in der Schweiz, nebst Bern und Zürich. Am vergangenen Donnerstag traf ich mich im Einkaufszentrum Karussell mit Ronny Tobler, um mehr über Ganzkörper-VR zu erfahren und selber in die virtuelle Welt einzutauchen.

Ronny Tobler: Gründer und Inhaber Bild: Andrea Stalder

Tobler beginnt mit der Präsentation des Betriebs. Anschliessend darf auch ich mich in die grosse Halle begeben, um das Ganze selbst auszuprobieren. Vorerst muss ich aber die gesamte Ausrüstung anziehen. Zuerst kommen die Sensoren für Hände und Füsse. Diese machen es möglich, dass man auch während des Spiels seine Hände sieht, und sich mit den eigenen Füssen fortbewegen kann. Auf dem Rücken trägt man mit einem Rucksack den Prozessor, der das Spielen überhaupt erst möglich macht. Zum Schluss setze ich noch die VR-Brille und Kopfhörer auf. Mitarbeiterin Stephanie Keller begleitet mich. Sie erklärt mir auch die Geschichte zum Spiel. Ziel ist es, in einem Tempel einen verschollenen Diamantschädel zu finden, der von einer magischen Substanz verzaubert ist. Forscher wollen das Objekt haben, um neue wissenschaftliche Kenntnisse daraus ziehen zu können.

Teamwork ist gefragt

Zuerst befinden wir uns in einer grauen Landschaft auf einer Art schmalen und steinigen Klippe. Ich gehe zwei Schritte und merke, wie mein Kopf sich erst an die neue Situation gewöhnen muss. Mir ist für wenige Sekunden etwas schwindelig, dann geht es aber. Auf einmal befinden wir uns inmitten eines dicht bewachsenen Dschungels vor dem Eingang des Tempels. Ich stehe vor einer Vorrichtung, auf der meine Hand platziert werden soll. Ich greife hinein und ziehe eine Fackel hinaus. Mit dieser können wir durch den Tempel gehen. Hie und da liegen Skelette von Forschern, die sich wohl vor uns auf die Suche nach dem Diamantschädel gemacht haben. Es rennen Ratten durch die engen Gänge und Spinnen haben die Decke mit vielen Netzen versehen. Immer wieder sind die Mitarbeiterin und ich auf unser Teamwork angewiesen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Türe durch Lösen eines Rätsels zu öffnen oder die schmalen und hohen Plattformen mit Hilfe eines Holzbretts zu überwinden. Die Höhe ist relativ zu betrachten. Sie wird uns nur vorgespielt. Der eigentliche Raum, in dem wir uns befinden, ist komplett eben.

VR für die Polizei Der dritte VR-Betrieb von Gründer und Inhaber Ronny Tobler bietet, im Unterschied zu den anderen Standorten, auch eine Bar an. Sein Ziel sei, Ganzkörper-Virtual Reality in der Schweiz populär zu machen. «Wir wollen den Gästen etwas Ungewöhnliches aber Emotionales bieten», sagt er. Nebst dem Spass-Angebot bietet der Standort in Zürich aber auch VR-Trainings für die Polizei an. Dies sei auch für den Standort Kreuzlingen in Zukunft ein Thema.

Der Autor wird mit allen nötigen Sensoren und Geräten ausgestattet. Bild: Andrea Stalder

Wir gehen um eine Ecke und finden aufgespiesste Skelette vor. Aus der Wand ragen Speere, andere drohen, auf uns zuzuschiessen. Jetzt ist Vorsicht geboten, bloss nicht auf eine Falle treten. Wir lösen noch ein letztes Rätsel und befinden uns in einer grossen Höhle. Dort liegt das gesuchte Objekt. Musik ertönt und dann befinden wir uns wieder in der grauen Landschaft des Anfangs. Ich gehe zurück an die Ausgangsposition, die Kopfhörer werden mir abgenommen und ich setze die VR-Brille wieder ab.

Infos unter: kreuzlingen.fusionarena.ch